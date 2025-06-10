В Казахстане не хватает онкологов-радиологов

– В настоящее время в онкологических центрах не хватает 60 онкологов-радиологов. Мы работаем над этим вопросом совместно с министерством и университетами, – сказал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам главы института, на сегодняшний день по всей стране отсутствуют патоморфологические, иммуногистохимические и молекулярно-генетические лаборатории.

Например, молекулярно-генетические исследования проводятся только в пяти городах. В связи с этим была разработана «дорожная карта» по расширению доступности таких исследований. Она предусматривает:

• поэтапное оснащение всех региональных онкологических центров необходимым лабораторным оборудованием;

• подготовку кадров;

• внедрение системы телепатологии с применением международного опыта совместно с турецкими специалистами.

– Эти исследования необходимы не только для диагностики, но и для определения тактики лечения, а также для выявления чувствительности опухоли к таргетным и иммуно-онкологическим препаратам, – добавил Ербол Бекмухамбетов.

Ранее Е.Бекмухамбетов сообщил, что женщины в Казахстане болеют раком чаще, чем мужчины.

Кроме этого, стало известно, что в Казахстане откроют ещё 5 ПЭТ-центров для ранней диагностики рака.