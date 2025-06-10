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    14:35, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане не хватает онкологов-радиологов

    В Казахстане не хватает 60 специалистов-онкологов-радиологов. Об этом сообщил председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Ербол Бекмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ербол Бекмухамбетов
    Фото: onco.kz

    – В настоящее время в онкологических центрах не хватает 60 онкологов-радиологов. Мы работаем над этим вопросом совместно с министерством и университетами, – сказал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По словам главы института, на сегодняшний день по всей стране отсутствуют патоморфологические, иммуногистохимические и молекулярно-генетические лаборатории.

    Например, молекулярно-генетические исследования проводятся только в пяти городах. В связи с этим была разработана «дорожная карта» по расширению доступности таких исследований. Она предусматривает:

    • поэтапное оснащение всех региональных онкологических центров необходимым лабораторным оборудованием;
    • подготовку кадров;
    • внедрение системы телепатологии с применением международного опыта совместно с турецкими специалистами.

    – Эти исследования необходимы не только для диагностики, но и для определения тактики лечения, а также для выявления чувствительности опухоли к таргетным и иммуно-онкологическим препаратам, – добавил Ербол Бекмухамбетов.

    Ранее Е.Бекмухамбетов сообщил, что женщины в Казахстане болеют раком чаще, чем мужчины.

    Кроме этого, стало известно, что в Казахстане откроют ещё 5 ПЭТ-центров для ранней диагностики рака.

    Теги:
    Здравоохранение Онкология Минздрав РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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