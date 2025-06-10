В Казахстане откроют ещё 5 ПЭТ-центров для ранней диагностики рака

– В целях раннего выявления онкологических заболеваний в Республике Казахстан реализуется программа скрининговых обследований. Одним из приоритетных направлений высокотехнологичной диагностики является развитие ядерной медицины. На сегодняшний день в стране функционируют 10 центров ядерной медицины, в которых работают 14 аппаратов ПЭТ/КТ и 4 циклотронно-производственных комплекса, а также 7 аппаратов однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. В ближайшие годы за счет частных инвестиций планируется открыть еще 5 ПЭТ/КТ центров, а также оснастить еще один центр аппаратом однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, – сказал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, ведется работа по внесению изменений в нормативную базу для использования терапевтических радиофармацевтических препаратов на основе лютеция и самария в амбулаторных условиях.

– В условиях текущей потребности, а это более 250 пациентов в год, изоляция терапии значительно снижает расходы и повышает доступ к передовым технологиям лечения, – отметил глава института.

Ранее в Казахстане впервые провели операцию на открытом сердце.