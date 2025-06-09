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    05:58, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Первую операцию на открытом сердце провели в Астане

    Кардиохирурги многопрофильной городской больницы № 1 города Астаны успешно провели первую операцию на открытом сердце, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    Первую операцию на открытом сердце провели в Астане
    Фото: Минздрав РК

    Это событие ознаменовало официальный старт работы нового кардиохирургического отделения.

    Кардиохирургическая патология занимает одно из ведущих мест в структуре смертности и инвалидности населения Казахстана. Сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, пороки клапанов, инфекционные эндокардиты и аневризмы аорты, требуют своевременного и высокотехнологичного подхода в лечении.

    — Теперь здесь жители столицы и пациенты с других регионов страны смогут получать высокотехнологичную специализированную плановую и экстренную кардиохирургическую помощь при острых и хронических формах ишемической болезни сердца, включая выполнение аортокоронарного шунтирования, проведение реконструктивных и протезирующих операций при врожденных и приобретенных пороках клапанного аппарата сердца, лечение инфекционного эндокардита с применением современных методов хирургической санации и замены клапанов и другие виды вмешательств, — говорится в сообщении Минздрава.

    В ведомстве также отметили, что на сегодня существующие мощности республиканских специализированных центров перегружены, что может приводить к задержке в оказании жизненно важной помощи.

    — В результате открытия кардиохирургического отделения ожидается снижение смертности от осложненных форм ИБС и острого коронарного синдрома за счет своевременного выполнения АКШ, улучшение качества жизни пациентов с клапанными пороками сердца, снижение летальности при инфекционном эндокардите за счет внедрения протоколов быстрой диагностики и раннего хирургического лечения, — подчеркнули в министерстве.

    Ранее сообщалось, что кызылординские врачи извлекли из грудной клетки пациента 10-сантиметровую проволоку.

    Теги:
    Здравоохранение Астана Больницы Минздрав РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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