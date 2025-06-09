Первую операцию на открытом сердце провели в Астане
Кардиохирурги многопрофильной городской больницы № 1 города Астаны успешно провели первую операцию на открытом сердце, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.
Это событие ознаменовало официальный старт работы нового кардиохирургического отделения.
Кардиохирургическая патология занимает одно из ведущих мест в структуре смертности и инвалидности населения Казахстана. Сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, пороки клапанов, инфекционные эндокардиты и аневризмы аорты, требуют своевременного и высокотехнологичного подхода в лечении.
— Теперь здесь жители столицы и пациенты с других регионов страны смогут получать высокотехнологичную специализированную плановую и экстренную кардиохирургическую помощь при острых и хронических формах ишемической болезни сердца, включая выполнение аортокоронарного шунтирования, проведение реконструктивных и протезирующих операций при врожденных и приобретенных пороках клапанного аппарата сердца, лечение инфекционного эндокардита с применением современных методов хирургической санации и замены клапанов и другие виды вмешательств, — говорится в сообщении Минздрава.
В ведомстве также отметили, что на сегодня существующие мощности республиканских специализированных центров перегружены, что может приводить к задержке в оказании жизненно важной помощи.
— В результате открытия кардиохирургического отделения ожидается снижение смертности от осложненных форм ИБС и острого коронарного синдрома за счет своевременного выполнения АКШ, улучшение качества жизни пациентов с клапанными пороками сердца, снижение летальности при инфекционном эндокардите за счет внедрения протоколов быстрой диагностики и раннего хирургического лечения, — подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что кызылординские врачи извлекли из грудной клетки пациента 10-сантиметровую проволоку.