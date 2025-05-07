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    19:14, 06 Май 2025 | GMT +5

    Кызылординские врачи извлекли из грудной клетки пациента 10-сантиметровую проволоку

    В Кызылординской областной многопрофильной больнице была проведена торакоскопическая операция по удалению инородного тела из левой стороны грудной клетки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ота, дәрігер, хирург
    Фото: Кызылординская областная многопрофильная больница

    Как сообщили в пресс-службе больницы, 47-летний житель Кызылорды обратился за консультацией к врачам во время проведения дня открытых дверей, организованного областным управлением здравоохранения. Пациент жаловался на боли в левой части грудной клетки.

    Кызылординские врачи извлекли из грудной клетки пациента 10-сантиметровую проволоку
    Фото: Кызылординская областная многопрофильная больница

    — В результате обследования специалисты обнаружили в организме мужчины металлический предмет — проволоку длиной около 10 сантиметров. Ранее ему была проведена операция в другой больнице, в ходе которой из-за перелома правой ключицы была установлена металлическая конструкция. Со временем она сместилась и начала причинять дискомфорт. Во время плановой операции специалисты извлекли этот инородный предмет. Операция прошла успешно. Состояние пациента оценивается как стабильное. После завершения курса лечения он будет выписан домой и останется под наблюдением врачей поликлиники на определённый период времени, — рассказала представитель пресс-службы больницы Гульбану Макажан.

    Кызылординские врачи извлекли из грудной клетки пациента 10-сантиметровую проволоку
    Фото: Кызылординская областная многопрофильная больница

    Операцию провёл заведующий отделением хирургии № 2 Бекет Мантаев при участии ассистента Рауана Жалимбетова. Анестезиологическое сопровождение обеспечил врач Габит Дуйсен.

    Кызылординские врачи извлекли из грудной клетки пациента 10-сантиметровую проволоку
    Фото: Кызылординская областная многопрофильная больница

    Следует также отметить, что ранее в городском перинатальном центре Шымкента была успешно проведена сложная операция на сердце новорождённого ребёнка, вес которого составлял всего 1000 граммов. На момент вмешательства малышу было всего 45 дней от рождения.

    Теги:
    Кызылорда Регионы Казахстана Медицина Кызылординская область Больницы Врачи
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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