Кызылординские врачи извлекли из грудной клетки пациента 10-сантиметровую проволоку

Как сообщили в пресс-службе больницы, 47-летний житель Кызылорды обратился за консультацией к врачам во время проведения дня открытых дверей, организованного областным управлением здравоохранения. Пациент жаловался на боли в левой части грудной клетки.

Фото: Кызылординская областная многопрофильная больница

— В результате обследования специалисты обнаружили в организме мужчины металлический предмет — проволоку длиной около 10 сантиметров. Ранее ему была проведена операция в другой больнице, в ходе которой из-за перелома правой ключицы была установлена металлическая конструкция. Со временем она сместилась и начала причинять дискомфорт. Во время плановой операции специалисты извлекли этот инородный предмет. Операция прошла успешно. Состояние пациента оценивается как стабильное. После завершения курса лечения он будет выписан домой и останется под наблюдением врачей поликлиники на определённый период времени, — рассказала представитель пресс-службы больницы Гульбану Макажан.

Фото: Кызылординская областная многопрофильная больница

Операцию провёл заведующий отделением хирургии № 2 Бекет Мантаев при участии ассистента Рауана Жалимбетова. Анестезиологическое сопровождение обеспечил врач Габит Дуйсен.

Фото: Кызылординская областная многопрофильная больница

Следует также отметить, что ранее в городском перинатальном центре Шымкента была успешно проведена сложная операция на сердце новорождённого ребёнка, вес которого составлял всего 1000 граммов. На момент вмешательства малышу было всего 45 дней от рождения.