Женщины болеют раком чаще, чем мужчины - НИИ онкологии и радиологии Казахстана

– В настоящее время более 236 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями находятся под динамическим наблюдением. Ежегодно рак выявляется более чем у 41 тысячи человек, и количество онкобольных растет на 5–6 процентов. В целом наблюдается рост заболеваемости. Рост онкологических заболеваний – это общемировая тенденция. Одной из причин является старение населения. Также влияют многие факторы современной цивилизации: низкая физическая активность, неправильное питание, генетические и соматические мутации, – сказал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, на фоне роста заболеваемости наблюдается устойчивое снижение смертности от онкологических заболеваний. За последние 10 лет смертность от рака снизилась на 33%, составив 63 случая на 100 тысяч населения.

– Женщины болеют раком чаще, чем мужчины. Среди женщин наиболее распространены рак молочной железы и рак шейки матки. Однако 53% умерших — это мужчины, страдавшие раком легких и желудка. Эти заболевания характеризуются высокой смертностью. Если сравнивать распространенность онкологических заболеваний в Казахстане с другими странами, например, с государствами Организации экономического сотрудничества и развития, то уровень заболеваемости и смертности у нас значительно ниже. Тем не менее, остается проблема позднего выявления опухолей. Это указывает на необходимость усиления мер по ранней диагностике, – отметил Ербол Бекмухамбетов.

Ранее стало известно, что в Казахстане откроют ещё 5 ПЭТ-центров для ранней диагностики рака.