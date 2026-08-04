В Казахстане намолочено 1,6 млн тонн зерновых

В ряде регионов приступили к уборочной кампании. Намолочено 1,6 млн тонн зерновых, средняя урожайность составляет 19,1 ц/га, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

По оперативным данным акиматов областей, из общего количества зерновых 1 067 тыс. тонн составляет пшеница, 456 тыс. тонн – ячмень.

Также собрано 411 тыс. тонн овощей, 11,5 тыс. тонн картофеля и 228,7 тыс. тонн бахчевых культур.

В текущем году общая посевная площадь составила 24, 2 млн га. Площадь зерновых составила 15,6 млн га, масличных – 5,2 млн га, кормовых – 3,0 млн га, хлопчатника – 173,6 тыс. га, картофеля в организованных хозяйствах – 89,9 тыс. га, сахарной свеклы – 23,8 тыс. га.

Ход уборочной кампании находится на постоянном контроле.

По данным на 15 августа 2025 года, в Казахстане было убрано 1,1 млн га (6,6% посевов зерновых), намолочено 1,6 млн тонн зерна.

Как сообщалось ранее, в первой декаде августа метеорологические условия в основных зерносеющих регионах страны будут хорошими для уборки зерновых культур.