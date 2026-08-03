Благоприятные условия для начала уборки зерновых ожидаются в Казахстане

Согласно предварительным расчетам в первой декаде августа метеорологические условия в основных зерносеющих регионах страны будут хорошими для уборки зерновых культур.

Во второй и третьей декадах августа уборка будет осложняться осадками и высокой влажностью воздуха на севере, центре и востоке республики, которые часто ожидаются во второй половине месяца.

По расчетам синоптиков, в северных регионах хлеба будут просыхать в среднем на 12–16% в сутки, в центре — на 13–22%, на востоке — на 16–19%. Наиболее высокие темпы ожидаются в отдельных районах Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей и области Ұлытау.

Влажность зерна в августе прогнозируется на уровне 12–17%, соломы — 14–23%. В большинстве регионов хорошие условия для работы комбайнов будут сохраняться от 10 до 22 часов в сутки.

Вместе с тем в Северо-Казахстанской области во второй и третьей декадах августа возможны периоды с неблагоприятными условиями для уборки продолжительностью до семи часов в сутки.

Предварительный прогноз будет скорректирован после уточнения погодных условий на сентябрь.

Ранее сообщалось о том, что уборочная кампания началась в Казахстане.