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    Благоприятные условия для начала уборки зерновых ожидаются в Казахстане

    Прогноз агрометеорологических условий уборки яровых зерновых представили в РГП «Казгидромет», передает Kazinform.

    Прогноз агрометеорологических условий уборки яровых зерновых
    Фото: Казгидромет

    Согласно предварительным расчетам в первой декаде августа метеорологические условия в основных зерносеющих регионах страны будут хорошими для уборки зерновых культур.

    Во второй и третьей декадах августа уборка будет осложняться осадками и высокой влажностью воздуха на севере, центре и востоке республики, которые часто ожидаются во второй половине месяца.

    По расчетам синоптиков, в северных регионах хлеба будут просыхать в среднем на 12–16% в сутки, в центре — на 13–22%, на востоке — на 16–19%. Наиболее высокие темпы ожидаются в отдельных районах Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей и области Ұлытау.

    Влажность зерна в августе прогнозируется на уровне 12–17%, соломы — 14–23%. В большинстве регионов хорошие условия для работы комбайнов будут сохраняться от 10 до 22 часов в сутки.

    Вместе с тем в Северо-Казахстанской области во второй и третьей декадах августа возможны периоды с неблагоприятными условиями для уборки продолжительностью до семи часов в сутки.

    Предварительный прогноз будет скорректирован после уточнения погодных условий на сентябрь.

    Ранее сообщалось о том, что уборочная кампания началась в Казахстане.

    Погода Сельское хозяйство Казгидромет Урожай
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор