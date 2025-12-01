В Казахстане намерены удвоить страховые выплаты пострадавшим в ДТП

Соответствующий законопроект сегодня представил депутат Нартай Сарсенгалиев в Мажилисе.

Согласно инициативе, компенсация родственникам граждан, погибших в ДТП, вырастет с 2000 до 4000 МРП, что в денежном выражении означает увеличение выплат с 7 млн до 15 млн тенге.

Вдвое будут повышены и выплаты гражданам, получившим инвалидность в результате аварий. Так, для инвалидов I группы размер компенсации увеличится с 1600 до 3200 МРП, для II группы — с 1200 до 2400 МРП, для III группы — с 500 до 1000 МРП.

В случае гибели ребенка в ДТП страховая выплата его родителям составит 2000 МРП.

Кроме того, планируется повысить максимальный размер компенсации за ущерб транспортному средству. Если ранее страховая компания выплачивала пострадавшему владельцу автомобиля до 600 МРП (около 2,4 млн тенге), то теперь этот лимит предлагается увеличить до 1200 МРП — более 4 млн тенге.

Ранее Аналитический центр АФК представил обзор казахстанского рынка страхования жизни за 1 полугодие 2025 года.