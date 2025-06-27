На 24 млн тенге оштрафовали аграриев за незаконное водопользование

— По результатам рассмотрения выдано 69 предписаний об устранении нарушений, а также наложено 254 административных штрафа на общую сумму 24 млн тенге. Среди них, по фактам незаконного водопользования проведено 13 проверок, в результате которых наложен 71 административный штраф в размере 8,4 млн тенге, — отметил он.

По его данным, 11 июня 2025 года в Кызылординской области выявлено 5 насосных установок, осуществляющих незаконный забор воды из протоки Караозек реки Сырдарья.

— В Туркестанской области на участке Жаушыкум зафиксировано 24 нарушения, по которым приняты меры.Наряду с этим, в ходе проверки службой внутреннего аудита Министерства в Кызылординской области выявлено 7 фактов самовольного полива риса на площади 300 гектаров, объем незаконного использования воды составил 2,4 млн м³, — сообщил Н.Алдамжаров.

Также он отметил, что совместно с местными органами проведено 125 разъяснительных мероприятий с охватом 1861 хозяйствующего субъекта.

— Для установления личностей 385 нарушителей направлено 327 писем в правоохранительные органы. В результате проведенных разъяснительных мероприятий и контрольно-инспекционных проверок водопользователи начали активно оформлять разрешения на специальное водопользование. В текущем году выдано 445 разрешений, — резюмировал спикер.

Ранее мы писали, что для фермеров Жамбылской области утвержден новый график подачи воды, а в Туркестанской области сохраняются риски по водообеспечению.