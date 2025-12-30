В Казахстане начали открывать трассы, закрытые из-за непогоды

Сразу несколько участков автодорог в стране открыли после временного закрытия из-за неблагоприятных погодных условий.

С 14:00 до 14:45 движение для всех видов транспорта возобновили на следующих участках автодорог республиканского значения:

В Кызылординской области:

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 12-216 (уч. г. Кызылорда — гр. Улытауской обл.).

В области Улытау:

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 216-424 (уч. гр. Кызылординской обл. — г. Жезказган).

В Костанайской области:

на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-108 (г.Тобыл — п.Аулиеколь);

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 555-683 (г. Тобыл — п. Сарыколь);

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 468-539 (п. Федоровка — г. Костанай).

В Акмолинской области:

на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 30-92 (ПВП Жибек Жолы — гр.Карагандинской обл.);

на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау» км. 35-51 (с.Кабанбай батыра — гр.Карагандинской обл.);

на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км. 18-232 (г. Астана — г. Щучинск);

на участке автодороги республиканского значения «Астана — Коргалжын» км. 36-180 (с.Акмол — с. Каражар).

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 135-280 (уч. п. Астраханка — г. Атбасар);

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км.16-135 (г. Астана — п. Астраханка).

В Карагандинской области:

на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау» км. 51-101 (гр.Акмолинской обл. — п.Нура);

на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау» км 101-266 (п. Нура — г. Темиртау);

на участке автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км. 60-217 (уч. п.Ботакара — г. Каркаралинск);

на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 164-197 (уч. ПВП Темиртау — г. Караганда);

на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 248-359 (уч. п.Атамекен — п.Аксу-Аюлы).

Напомним, по данным синоптиков, сегодня по стране ожидаются осадки в виде дождя и снега. На северо-западе прогнозируется сильный снег, на севере страны ночью пройдут сильные осадки, на юге — ночью ожидаются сильные осадки, а днем сильный дождь.