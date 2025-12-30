РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:10, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане начали открывать трассы, закрытые из-за непогоды

    В «КазАвтоЖол» сообщили о ситуации на автодорогах страны во второй половине 30 декабря, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Движение транспорта ограничили на трассах области Улытау
    Фото: Pexels

    Сразу несколько участков автодорог в стране открыли после временного закрытия из-за неблагоприятных погодных условий.

    С 14:00 до 14:45 движение для всех видов транспорта возобновили на следующих участках автодорог республиканского значения:

    В Кызылординской области:

    • на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 12-216 (уч. г. Кызылорда — гр. Улытауской обл.).

    В области Улытау:

    • на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 216-424 (уч. гр. Кызылординской обл. — г. Жезказган).

    В Костанайской области:

    • на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-108 (г.Тобыл — п.Аулиеколь);
    • на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 555-683 (г. Тобыл — п. Сарыколь);
    • на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 468-539 (п. Федоровка — г. Костанай).

    В Акмолинской области:

    • на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 30-92 (ПВП Жибек Жолы — гр.Карагандинской обл.);
    • на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау» км. 35-51 (с.Кабанбай батыра — гр.Карагандинской обл.);
    • на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км. 18-232 (г. Астана — г. Щучинск);
    • на участке автодороги республиканского значения «Астана — Коргалжын» км. 36-180 (с.Акмол — с. Каражар).
    • на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 135-280 (уч. п. Астраханка — г. Атбасар);
    • на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км.16-135 (г. Астана — п. Астраханка).

    В Карагандинской области:

    • на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау» км. 51-101 (гр.Акмолинской обл. — п.Нура);
    • на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау» км 101-266 (п. Нура — г. Темиртау);
    • на участке автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км. 60-217 (уч. п.Ботакара — г. Каркаралинск);
    • на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 164-197 (уч. ПВП Темиртау — г. Караганда);
    • на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 248-359 (уч. п.Атамекен — п.Аксу-Аюлы).

    Напомним, по данным синоптиков, сегодня по стране ожидаются осадки в виде дождя и снега. На северо-западе прогнозируется сильный снег, на севере страны ночью пройдут сильные осадки, на юге — ночью ожидаются сильные осадки, а днем сильный дождь. 

    Теги:
    Погода КазАвтоЖол Регионы Транспорт Закрытие дорог
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают