В Казахстане каждый 50-й звонок в 1414 обрабатывает искусственный интеллект

Внедрение сервисов с использованием искусственного интеллекта стало возможным благодаря запуску нового суперкомпьютера, который недавно поступил в страну.

В частности, идет запуск ИИ-ассистентов в двух направлениях. Первое — это помощь в мобильном приложении Egov Mobile.

— Если кто-то уже пользовался ChatGPT или какими-то аналогичными ботами, то вы примерно понимаете, о чем я говорю. В текстовом формате получите консультацию и сразу же получите ссылку на государственную услугу, которую там же внутри смартфона сможете открыть, — пояснил вице-министр.

Второе направление — автоматизация колл-центра. По словам Ростислава Коняшкина, ИИ-ассистент будет закрывать такие базовые услуги, как установка ограничений на кредит или получение справок.

— Уже каждый 50-й звонок направляется туда, чтобы не оператор проводил консультацию, а ИИ-ассистент. И какие-то простые базовые услуги пытаемся в этот формат перевести. Я думаю, что граждане это почувствуют до конца лета, — сообщил Коняшкин.

По его словам, масштабное внедрение ИИ в сферу госуслуг потребовало серьезной инфраструктуры. Получив суперкомпьютер, началась работа по переводу туда информационных систем. И, по словам вице-министра, скоро удастся запустить все эти продукты для граждан на полную мощность.

Напомним, сегодня Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации. На нем были рассмотрены направления развития экосистемы искусственного интеллекта с учетом запущенного по поручению Главы государства Суперкомпьютера. Внимание уделено дальнейшей цифровой трансформации отраслей и работы госорганов на базе платформы QazTech.