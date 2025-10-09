В Казахстане изменились правила передачи госимущества в аренду

Уточняется, что договор аренды государственного имущества может заключаться на срок до трёх лет с возможностью продления, если все условия договора выполняются.

Однако для объектов, которые сдаются в аренду в рамках инвестиционных соглашений, максимальный срок аренды вместе с продлением не может превышать 25 лет.

Продление договора происходит через подписание дополнительного соглашения к основному договору. Такие дополнительные соглашения о продлении можно заключать не более двух раз, при этом общий срок продления не должен быть больше трёх лет.

- Общий срок действия договора, включая основной договор и дополнительные соглашения, не должен превышать шести лет, за исключением объектов, переданных либо передаваемых в аренду в рамках подписанных соглашений об инвестициях, - говорится в документе.

Дополнительное соглашение к основному договору подписывается на основании заявления арендатора о продлении срока аренды, при условии, что балансодержатель не направил арендодателю письменный отказ с объяснением причин не менее чем за 10 рабочих дней до окончания срока договора.

Арендатор должен подать заявление о продлении срока договора не позднее чем за 10 рабочих дней до его окончания через электронный веб-портал реестра, указав в заявлении название объекта и его балансодержателя.

Дополнительное соглашение к договору оформляется в электронном виде на веб-портале реестра и подписывается арендодателем и арендатором с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), не позднее чем за три рабочих дня до окончания срока договора.

Также в договоре аренды может быть предусмотрено условие о передаче арендованного государственного имущества арендатору в собственность в случаях, предусмотренных статьёй 120 Закона и другими законами Республики Казахстан.

Приказ вступает в силу с 19 октября 2025 года.

Ранее в Миннацэкономики объяснили, почему часть бизнеса лишат упрощенного режима.