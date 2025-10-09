РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:33, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Почему часть бизнеса лишат упрощенного режима — объяснили в Миннацэкономики

    Механизмы применения специального налогового режима пересматриваются по всем отраслям. Основная цель этого решения — сократить теневой оборот и избыточные посреднические цепочки, сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    налог на имущество в РК
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    По его словам, сохранение прежнего широкого доступа к упрощенному режиму вновь приведет к схемам дробления доходов и искусственной оптимизации.

    — Поэтому по данному вопросу принято конкретное решение, — отметил он в ходе обсуждения перечня видов деятельности ОКЭД, для которых не допускается применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

    Азамат Амрин привел пример, когда в крупном магазине техника стоит 1 млн тенге, а в небольшом — 600 тысяч тенге. Потому что последние работают без НДС и применяют упрощенный налоговый режим.

    — А тот, кто платит налоги, он неконкурентоспособен с тем, кто занимается тенью. И вот эти спецрежимы создают немножко несправедливую конкуренцию. И здесь мы, понятно, пытаемся выровнять эту ситуацию, — отметил вице-министр.

    По его словам, новый подход окажет положительное влияние и на ценовую политику. Министерство проанализировало причины роста цен: например, в цепочке между производителями мясо-молочной продукции и крупными торговыми сетями посредники повышали стоимость товаров.

    Теперь такие посредники, работающие по упрощенной декларации, не будут иметь прежних преимуществ. Это позволит производителям напрямую выходить на рынок, а значит, дополнительная прибыль останется у них.

    — С точки зрения ценообразования это наоборот хорошо. С поля — на полку, — пояснил Амрин.

    Он также подчеркнул, что маслихаты смогут регулировать налоговую нагрузку с учетом региональных особенностей.

    — Нельзя сравнить Керуен и какие-то магазины в промзоне, даже если, например, Астану брать, — подчеркнул вице-министр. — Или где-нибудь, например, в деревне в Северо-Казахстанской области.

    Что нужно сделать бизнесу и в какие сроки при переходе на специальный налоговый режим — читайте в нашем материале. 

     

    Теги:
    Бизнес Миннацэкономики Налоги Экономика Налоговый кодекс
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
