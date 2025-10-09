Почему часть бизнеса лишат упрощенного режима — объяснили в Миннацэкономики

По его словам, сохранение прежнего широкого доступа к упрощенному режиму вновь приведет к схемам дробления доходов и искусственной оптимизации.

— Поэтому по данному вопросу принято конкретное решение, — отметил он в ходе обсуждения перечня видов деятельности ОКЭД, для которых не допускается применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

Азамат Амрин привел пример, когда в крупном магазине техника стоит 1 млн тенге, а в небольшом — 600 тысяч тенге. Потому что последние работают без НДС и применяют упрощенный налоговый режим.

— А тот, кто платит налоги, он неконкурентоспособен с тем, кто занимается тенью. И вот эти спецрежимы создают немножко несправедливую конкуренцию. И здесь мы, понятно, пытаемся выровнять эту ситуацию, — отметил вице-министр.

По его словам, новый подход окажет положительное влияние и на ценовую политику. Министерство проанализировало причины роста цен: например, в цепочке между производителями мясо-молочной продукции и крупными торговыми сетями посредники повышали стоимость товаров.

Теперь такие посредники, работающие по упрощенной декларации, не будут иметь прежних преимуществ. Это позволит производителям напрямую выходить на рынок, а значит, дополнительная прибыль останется у них.

— С точки зрения ценообразования это наоборот хорошо. С поля — на полку, — пояснил Амрин.

Он также подчеркнул, что маслихаты смогут регулировать налоговую нагрузку с учетом региональных особенностей.

— Нельзя сравнить Керуен и какие-то магазины в промзоне, даже если, например, Астану брать, — подчеркнул вице-министр. — Или где-нибудь, например, в деревне в Северо-Казахстанской области.

