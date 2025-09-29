РУ
    13:53, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Как предпринимателям перейти на специальный налоговый режим в Казахстане

    Что нужно сделать бизнесу и в какие сроки при переходе на специальный налоговый режим (СНР), разъяснили в Комитете государственных доходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    налог
    Фото: Kazinform

    По словам руководителя управления администрирования специальных налоговых режимов КГД Ерканата Шынбергена, изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.

    • Индивидуальный предприниматель, применяющий СНР на основе патента и с использованием специального мобильного приложения, должен самостоятельно сняться с учета в качестве ИП с 1 января 2026 года (до формирования первого чека в приложении).

    Если уведомление о переходе на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации не подано, налоговый орган снимет с учета такого ИП с 1 марта 2026 года.

    • Физические лица, снятые с учета. Они будут признаваться самозанятыми с даты формирования первого чека в мобильном приложении или по месяцу, указанному в платежном документе, если нет доступа к телекоммуникациям.
    • Крестьянские или фермерские хозяйства. Налоговые органы автоматически переведут их на специальный налоговый режим до 1 марта 2026 года.
    • Налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, с фиксированным вычетом или розничным налогом. Если уведомление о переходе на спецрежим не подано до 1 марта 2026 года, таких плательщиков переведут на общий установленный режим (ОУР) с 1 января 2026 года.
    • Производители сельхозпродукции и сельхозкооперативы. С 1 января 2026 года они переходят на общий установленный режим. При этом сохраняется налоговая льгота в размере 70%.

    Ранее мы писали, какие налоги предстоит платить казахстанцам с нового года.

    Теги:
    Бизнес Налоги Налоговый кодекс Предпринимательство и власть
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
