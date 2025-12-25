В Казахстане ищут пути для поддержки производителей продуктов питания

В первостепенные задачи рабочей группы вошли совершенствование нормативно-правовой базы, внесение изменений в действующее законодательство и разработка сбалансированных решений по укреплению позиций национальных товаропроизводителей в условиях усиливающейся международной конкуренции и необходимости введения мер внутреннего протекционизма, а также устранение системных проблем в реализации казахстанской продукции через казахстанские торговые предприятия.

Рабочая группа, которую возглавил депутат Мажилиса Парламента РК Нуржан Ашимбетов, уже активно ведет работу по анализу и доработке предложений отраслевых союзов пищевой отрасли. Они направлены на совершенствование законодательства, подзаконных нормативных актов и других регулирующих документов.

— В своем Послании Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию с засильем импорта на казахстанском продуктовом рынке — постыдной. Он также призвал депутатов активнее готовить законы, которые могли бы защитить отечественных производителей. Руководство страны ставит задачу развивать отечественное производство и сокращать зависимость от импорта продовольственных товаров. Мы инициировали создание рабочей группы с участием отраслевых союзов и профильных государственных органов для выработки конкретных мер защиты внутреннего продовольственного рынка и поддержки казахстанских производителей. Отраслевые союзы пищевого сектора РК давно поднимают тему роста продуктового импорта и вытеснения отечественных товаров в торговых сетях, а также проблему слабого контроля на границе, в результате чего на наш рынок попадает продукция низкого качества и не отвечающая установленным требованиям. Решения этих наболевших вопросов мы продолжаем обсуждать с госорганами в новой рабочей группе. Считаю, что пришло время оказать поддержку отечественным производителям и принять стратегические решения по защите внутреннего продовольственного рынка, — отметил Нуржан Ашимбетов.

Новая рабочая группа продолжит совместную конструктивную работу отраслевых союзов пищевого сектора, депутатов Мажилиса и представителей государственных ведомств по поиску решений проблем, сдерживающих развитие отечественного производства продуктов питания.

Выявлен ряд системных проблем, требующих внимания. Например, крупным торговым сетям сейчас выгоднее продавать импортный товар, поэтому он все больше и больше заполняет казахстанские прилавки. Это происходит по ряду причин. Так, входящие в число стран участников Договора ЕАЭС Республика Беларусь и Российская Федерация, имеют существенную государственную поддержку не только в виде внутреннего законодательного приоритета перед импортной продукцией, но и в виде экономической и налоговой поддержки возмещения и уменьшения затрат на производство и реализацию. Например, российское правительство оплачивает своим производителям транспортировку продукции до места реализации. Все эти факторы работают на то, что изначально себестоимость импортной продукции получается ниже казахстанской.

Еще одна давно наболевшая проблема, которая обсуждается рабочей группой — это ретробонусы, не дающие развиваться казахстанским производителям продуктов питания. В действующей редакции Закона РК «О регулировании торговой деятельности» содержится положение об ограничении получения торговой сетью «вознаграждения» 5% на продовольственные товары. На практике же, вследствие пробелов в законодательстве торговые сети продолжают взымать с производителей и разрешенные 5%, и навязывают производителям кабальные договора, предусматривающие плату за различные не существующие и ненужные дополнительные услуги до 40%. Причем плата за эти услуги взимается из отпускной цены товара, поэтому производители недосчитываются существенной финансовой части за реализованную торговыми сетями продукцию.

Также отраслевые союзы констатируют, что в каждом регионе РК есть своя торговая монополия, это одна-две крупные торговые сети, у которых нет конкурентов. Такая ситуация лишь усугубляет положение местных поставщиков, так как у них нет альтернативы для реализации своей продукции. Потому что торговые сети имеют возможность диктовать свои условия местным производителям.

— Руководство страны ставит амбициозные задачи по развитию экономики. Однако на практике отечественные производители сталкиваются с комплексными трудностями. Торговым сетям зачастую выгоднее реализовывать импортные товары из-за большей прибыли. Это создает неблагоприятные условия для отечественных производителей, особенно с учетом того, что Казахстан связан международными обязательствами в рамках ЕАЭС и ВТО, которые ограничивают возможности защиты отечественных производителей продуктов питания. Проблема доступа к полочному пространству требует системного решения. Предлагаем закрепить за отечественными производителями не менее 60% торговой полки. Или же дать зеркальный ответ на те ограничения, которые вводят наши партнеры по ЕАЭС. Например, как это можно найти в открытых источниках, приказом Министерства торговли Республики Беларусь, до 85% полок белорусские торговые предприятия должны обеспечивать для своих производителей. И такие меры, как это можно видеть, работают — они позволили развиться белорусской молочной продукции, заполнить свой собственный рынок и активно выходить на экспортные рынки в Россию, Казахстан и другие страны, — подчеркнул директор «Молочный союз Казахстана» Владимир Кожевников.

Кроме того, есть проблема с тем, что граница Казахстана не до конца закрыта для ввоза продуктов питания по «серым» схемам и продукции, не соответствующей нашим требованиям по безопасности и другому законодательству. По приблизительным оценкам отраслевых союзов, по различным категориям продуктов питания «серый» и неконтролируемый импорт может занимать до 40% нашего рынка.

— На фоне недавнего усиленного контроля со стороны российской таможни на границе с Казахстаном, когда скопились тысячи фур, вновь актуализировалась тема «серого» импорта. Проверки выявили многочисленные случаи пересечения границы без должного пакета документов, что стало причиной массовых задержек, включая грузы с продуктами питания. При этом аналогичная ситуация наблюдается и в обратном направлении из России в Казахстан, где также присутствуют схемы поставок с нарушениями. Однако со стороны казахстанских ведомств отсутствуют сопоставимые меры контроля. Возникает дисбаланс: российская сторона оперативно реагирует и усиливает проверку, в то время как границы со стороны Казахстана остаются полностью открытыми, что создает риск неравных условий в двусторонней торговле. Мы рассчитываем на поддержку наших законодательных предложений со стороны государства. Только совместными усилиями возможно создание эффективной, продуманной системы государственного содействия, направленной на развитие отечественного производства, — отмечают в Альянсе отраслевых союзов.

Задача созданной рабочей группы — подготовить комплекс законодательных решений по оздоровлению ситуации на рынке и созданию благоприятных условий для отечественных производителей.

