В Казахстане хотят создать Фонд креативной индустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос создания Фонда креативной индустрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В вопросах консолидации общества, укрепления национальной идентичности большая роль отводится эффективному использованию исторического наследия и культурного потенциала страны. В этом плане Казахстан имеет широкие возможности, в том числе для выгодного позиционирования на международной арене», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

Вместе с тем Глава государства добавил, что наша политика в этом вопросе требует пересмотра.

«Сейчас государство почему-то чаще всего финансирует проекты только определенных деятелей, которые с удовольствием поглощают бюджет. Молодые и талантливые скульпторы, художники, театралы, музыканты, литераторы, которые осваивают новые жанровые форматы и постоянно экспериментируют, но при этом выживают за счет меценатов и они остаются как бы в андеграунде. А ведь благодаря им казахстанская культура приобретает глобальное звучание. Поэтому Правительству совместно с экспертами нужно до конца года предоставить план практических мер, направленных на продвижение новой культуры и ее талантливых представителей. Следует рассмотреть возможность создания фонда креативной индустрии», - заявил Касым-Жомарт Токаев.