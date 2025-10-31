В Казахстане готовы к строительству крупнейшего сахарного завода

Для размещения завода в Алматинской области уже выделен земельный участок площадью 1000 га в городе Конаев, включенный в состав СЭЗ «Alatau». В настоящее время ведутся работы по подведению необходимой инфраструктуры – газоснабжения и электроснабжения.

Параллельно прорабатываются вопросы обеспечения сырьевой базы. Для выращивания сахарной свеклы определен участок площадью 65 тыс. га – в рамках первого этапа проекта, с перспективой последующего расширения. Проводятся необходимые процедуры по его закреплению и подготовке к орошению земель. Для создания водной инфраструктуры планируется привлечь международное финансирование.

Фермеры региона уже подтвердили готовность приступить к выращиванию свеклы на площади почти 100 тыс. га, что обеспечит потребности будущего завода.

Стороны детально обсудили все аспекты предварительного этапа реализации проекта и выразили заинтересованность в скорейшем переходе к строительству. Для координации действий и оперативного решения вопросов, касающихся различных государственных структур, предложено создать рабочую группу.

Арабская сторона также выразила готовность к заключению EPC-контракта, что позволит ускорить начало работ.

Инвестиционный проект по строительству крупнейшего в Казахстане сахарного завода реализует ТОО «QazaqArab Sugar». Проектная мощность — 500 тыс. тонн готовой продукции в год. Общая стоимость — 313,6 млрд тенге. Сроки реализации – 2025-2028 годы. Будет создано 450 постоянных рабочих мест.