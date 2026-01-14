РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:11, 13 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане фиксируется рост предпринимательской активности

    Чистый прирост составил около 20 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Число субъектов социального предпринимательства в Казахстане удвоилось за год
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Так, по итогам 2024 года в Республике Казахстан было зарегистрировано 414 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За тот же период с учета было снято 394 тыс. субъектов предпринимательства. 

    В 2025 году положительная динамика предпринимательской активности значительно усилилась. По данным Комитета государственных доходов, количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло 478 тыс., что заметно превышает показатель предыдущего года.

    При этом с учета было снято 335 тыс. субъектов бизнеса. В результате чистый прирост по итогам 2025 года составил 142 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что более чем в семь раз превышает аналогичный показатель 2024 года.

    Ранее Министерство финансов РК вынесло для публичного обсуждения проект приказа «Об утверждении Правил списания суммы пеней и штрафов», благодаря которому бизнесу могут списать пени и штрафы.

    Теги:
    Малый и средний бизнес Минфин РК Бизнес КГД
    Адиль Саптаев
    Автор
