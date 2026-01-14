В Казахстане фиксируется рост предпринимательской активности

Так, по итогам 2024 года в Республике Казахстан было зарегистрировано 414 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За тот же период с учета было снято 394 тыс. субъектов предпринимательства.

В 2025 году положительная динамика предпринимательской активности значительно усилилась. По данным Комитета государственных доходов, количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло 478 тыс., что заметно превышает показатель предыдущего года.

При этом с учета было снято 335 тыс. субъектов бизнеса. В результате чистый прирост по итогам 2025 года составил 142 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что более чем в семь раз превышает аналогичный показатель 2024 года.

Ранее Министерство финансов РК вынесло для публичного обсуждения проект приказа «Об утверждении Правил списания суммы пеней и штрафов», благодаря которому бизнесу могут списать пени и штрафы.