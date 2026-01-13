Списать пени и штрафы бизнесу могут в Казахстане

В документе определен порядок и условия списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года.

По словам разработчиков, это позволит бизнесу начать работу с чистого листа, списать пени и штрафы, разблокировать счета, снять ограничения на пользование имуществом и продолжить вести законный бизнес.

В Минфине ожидают, что с введением этих правил у бизнеса появится стимул для уплаты основного долга и полного освобождения от налогового бремени.

Напомним, согласно решению Правительства, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Пени и штрафы по налогам спишут в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.