    10:46, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Списать пени и штрафы бизнесу могут в Казахстане

    Министерство финансов РК вынесло для публичного обсуждения проект приказа «Об утверждении Правил списания суммы пеней и штрафов», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Pexels

    В документе определен порядок и условия списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки с 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года.

    По словам разработчиков, это позволит бизнесу начать работу с чистого листа, списать пени и штрафы, разблокировать счета, снять ограничения на пользование имуществом и продолжить вести законный бизнес.

    В Минфине ожидают, что с введением этих правил у бизнеса появится стимул для уплаты основного долга и полного освобождения от налогового бремени.

    Напомним, согласно решению Правительства, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Пени и штрафы по налогам спишут в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
