В Казахстане ежегодно проводят свыше 57 тысяч операций по злокачественным опухолям

– Ежегодно в 20 региональных и двух Национальных онкологических центрах проводится более 57 тысяч хирургических операций. Из них 20% составляют сложные операции III–IV категории. В ближайшие годы во всех регионах количество малоинвазивных, и интервенционных операций будет увеличено, – сказал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в настоящее время в Казахском онкологическом институте внедряются следующие новые методы хирургического лечения злокачественных опухолей:

• роботизированная хирургия в онкоурологии, онкогинекологии и абдоминальной онкологии;

• 3D-протезирование костей скелета при онкологическом диагнозе;

• разработка 3D-имплантов из казахстанского титана.

– В настоящее время для казахстанцев доступны 45 видов таргетных и иммунобиологических препаратов. При финансировании в размере 103 миллиардов тенге обеспеченность таргетными препаратами составляет 83%. Для повышения доступности лекарственной терапии и эффективного использования финансовых ресурсов министерство разрабатывает различные подходы. В частности, были обновлены протоколы диагностики и лечения онкологических заболеваний в соответствии с международными стандартами, – отметил глава института.

Ранее Е.Бекмухамбетов сообщил, что женщины в Казахстане болеют раком чаще, чем мужчины.

Кроме этого, стало известно, что в Казахстане откроют ещё 5 ПЭТ-центров для ранней диагностики рака.