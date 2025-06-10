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    14:25, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане ежегодно проводят свыше 57 тысяч операций по злокачественным опухолям

    В Казахстане внедряются новые методы хирургического лечения злокачественных опухолей. Об этом сообщил председатель правления Научно-исследовательского института онкологии и радиологии Ербол Бекмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    рак
    Фото: Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

    – Ежегодно в 20 региональных и двух Национальных онкологических центрах проводится более 57 тысяч хирургических операций. Из них 20% составляют сложные операции III–IV категории. В ближайшие годы во всех регионах количество малоинвазивных, и интервенционных операций будет увеличено, – сказал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, в настоящее время в Казахском онкологическом институте внедряются следующие новые методы хирургического лечения злокачественных опухолей:

    • роботизированная хирургия в онкоурологии, онкогинекологии и абдоминальной онкологии;
    • 3D-протезирование костей скелета при онкологическом диагнозе;
    • разработка 3D-имплантов из казахстанского титана.

    – В настоящее время для казахстанцев доступны 45 видов таргетных и иммунобиологических препаратов. При финансировании в размере 103 миллиардов тенге обеспеченность таргетными препаратами составляет 83%. Для повышения доступности лекарственной терапии и эффективного использования финансовых ресурсов министерство разрабатывает различные подходы. В частности, были обновлены протоколы диагностики и лечения онкологических заболеваний в соответствии с международными стандартами, – отметил глава института.

    Ранее Е.Бекмухамбетов сообщил, что женщины в Казахстане болеют раком чаще, чем мужчины.

    Кроме этого, стало известно, что в Казахстане откроют ещё 5 ПЭТ-центров для ранней диагностики рака.

    Теги:
    Здравоохранение Онкология Минздрав РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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