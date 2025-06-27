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    22:05, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Дроны и ИИ будут следить за застройкой городов в Казахстане

    До конца текущего года в Казахстане стартует пилотный проект по использованию ИИ в градостроительном контроле, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дроны
    Фото: pixabay

    Вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на брифинге СЦК сообщила, что до конца 2025 года планируется пилотный проект применения ИИ (Co-pilot) в проверке проектирования цифровых генпланов и ПДП.

    — То есть дрон будет выполнять облет заданной территории и с помощью ИИ производится проверка результатов облета с утвержденными генпланами и ПДП. В случае обнаружения несоответствия, данные будут переданы в ГАСК, — отметила она.

    Ранее мы писали, что в Казахстане искусственный интеллект поможет прогнозировать месторождения.

    Также, в Казахстане внедряется автоматизированная система госкадастра.

    Теги:
    Искусственный интеллект Строительство ИИ
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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