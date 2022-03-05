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В Казахстане достаточен запас продовольственными товарами - Минсельхоз

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Марта 2022, 17:42
В Казахстане достаточен запас продовольственными товарами - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан информирует граждан о наличии и проводимой работе по бесперебойному обеспечению социально значимыми продовольственными товарами (СЗТП), передает МИА «Казинформ».

Республика за счет отечественного производства полностью обеспечена необходимыми объемами продтоваров, такие как хлеб, мука, макаронные изделия, растительные масла, картофель и овощная продукция, мясо, гречневая крупа, рис, молоко и молочная продукция и другие.

Для обеспечения экономической доступности продовольствия в стабфондах регионов сформированы необходимые запасы продовольственных товаров.

Вопросы продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики находится на постоянном контроле.

Так, по оперативным данным, всего по республике на 4 марта имеется запас порядка 1,5 млн тонн СХПТ и 6,7 млн тонн продовольственной пшеницы.

Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. Имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов.

На основании вышеизложенного, Министерство сельского хозяйства РК не видит рисков возникновения дефицита социально-значимых продуктов питания в стране.


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