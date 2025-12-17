В Казахстане бизнесу предложат предзаполненные налоговые декларации

— К этому процессу идут все, мир идет к цифровизации. На сегодня в рамках нового Налогового кодекса элементы предзаполнения мы уже предусмотрели. И уже со следующего года можем предоставлять для малого бизнеса предзаполненную форму. В дальнейшем мы эту функцию будем расширять, — отметил Биржанов.

По его словам, с крупным бизнесом уже реализуется проект «Горизонтальный мониторинг», когда компании и налоговые органы работают в режиме онлайн-обмена данными.

— Крупный бизнес предоставляет все свои внутренние расчеты, всю свою внутреннюю документацию. Поэтому если мы видим все содержимое, все операции на всех уровнях, представлять декларацию в последующем нет необходимости, — пояснил вице-министр.

Минфин совместно с бизнес-сообществом сейчас работает над тем, чтобы распространить этот подход и на другие категории налогоплательщиков.

Биржанов подчеркнул, что предзаполнение деклараций не снимает с бизнеса ответственность. Формировать предзаполненную декларацию будут на основе данных, которыми располагают госорганы и финансовые институты, и предоставлять ее налогоплательщику как услугу.

— Налогоплательщик может согласиться с данной предзаполненной декларацией, может, конечно, и откорректировать ее, — сказал он.

По словам вице-министра, форма будет заполнена примерно на 90%, при этом у бизнеса останется право вносить изменения.

