    12:46, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане бизнесу предложат предзаполненные налоговые декларации

    В стране планируют внедрить предзаполненные декларации для бизнеса, сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    — К этому процессу идут все, мир идет к цифровизации. На сегодня в рамках нового Налогового кодекса элементы предзаполнения мы уже предусмотрели. И уже со следующего года можем предоставлять для малого бизнеса предзаполненную форму. В дальнейшем мы эту функцию будем расширять, — отметил Биржанов.

    По его словам, с крупным бизнесом уже реализуется проект «Горизонтальный мониторинг», когда компании и налоговые органы работают в режиме онлайн-обмена данными.

    — Крупный бизнес предоставляет все свои внутренние расчеты, всю свою внутреннюю документацию. Поэтому если мы видим все содержимое, все операции на всех уровнях, представлять декларацию в последующем нет необходимости, — пояснил вице-министр.

    Минфин совместно с бизнес-сообществом сейчас работает над тем, чтобы распространить этот подход и на другие категории налогоплательщиков.

    Биржанов подчеркнул, что предзаполнение деклараций не снимает с бизнеса ответственность. Формировать предзаполненную декларацию будут на основе данных, которыми располагают госорганы и финансовые институты, и предоставлять ее налогоплательщику как услугу.

    — Налогоплательщик может согласиться с данной предзаполненной декларацией, может, конечно, и откорректировать ее, — сказал он.

    По словам вице-министра, форма будет заполнена примерно на 90%, при этом у бизнеса останется право вносить изменения.

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
