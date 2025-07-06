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    11:06, 06 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане 24 человека носят имя Астана – делимся интересными фактами

    По данным Бюро национальной статистики, численность населения столицы Казахстана составляет 1 566 566 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Женщины в демографической структуре столицы преобладают – их 823 766, тогда как мужчин зарегистрировано 742 800 человек.

    С этого начала года, за первые три месяца, в городе Астане родились 6 025 младенцев.

    Также, согласно официальной информации, в Казахстане проживают 24 человека, носящих имя Астана.

    Напомним, 6 июля в Казахстане отмечается День столицы.

    Ранее стало известно, какие мероприятия запланированы в Астане в День столицы.

    Также стало известно, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в День столицы.


    Теги:
    Астана День столицы Общество Статистика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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