В Казахстане 24 человека носят имя Астана – делимся интересными фактами

Женщины в демографической структуре столицы преобладают – их 823 766, тогда как мужчин зарегистрировано 742 800 человек.



С этого начала года, за первые три месяца, в городе Астане родились 6 025 младенцев.



Также, согласно официальной информации, в Казахстане проживают 24 человека, носящих имя Астана.



Напомним, 6 июля в Казахстане отмечается День столицы.



Ранее стало известно, какие мероприятия запланированы в Астане в День столицы.



Также стало известно, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в День столицы.





