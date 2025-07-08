В Казахстан из ОАЭ спустя 12 лет вернули подозреваемого в преступлении

Он подозревается в том, что 25 марта 2012 года в Темиртау беспричинно из хулиганских побуждений нанес множественные телесные повреждения потерпевшему, сломав в двух местах челюсть.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и спустя 12 лет установлен на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В настоящее время подозреваемый передан казахстанским полицейским для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения вверенного чужого имущества в особо крупном размере.