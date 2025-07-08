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    10:57, 08 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстан из ОАЭ спустя 12 лет вернули подозреваемого в преступлении

    Из ОАЭ (Дубай) сотрудниками ГП и МВД при содействии посольства Казахстана возвращен подозреваемый за причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру.

    В Казахстан из ОАЭ спустя 12 лет вернули подозреваемого в преступлении
    Фото: кадр из видео

    Он подозревается в том, что 25 марта 2012 года в Темиртау беспричинно из хулиганских побуждений нанес множественные телесные повреждения потерпевшему, сломав в двух местах челюсть.

    После совершения преступления подозреваемый скрылся и спустя 12 лет установлен на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

     

    В настоящее время подозреваемый передан казахстанским полицейским для привлечения к уголовной ответственности.

    Ранее Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

    Теги:
    Казахстан ОАЭ Борьба с преступностью Прокуратура
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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