В Казахстан из ОАЭ спустя 12 лет вернули подозреваемого в преступлении
Из ОАЭ (Дубай) сотрудниками ГП и МВД при содействии посольства Казахстана возвращен подозреваемый за причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру.
Он подозревается в том, что 25 марта 2012 года в Темиртау беспричинно из хулиганских побуждений нанес множественные телесные повреждения потерпевшему, сломав в двух местах челюсть.
После совершения преступления подозреваемый скрылся и спустя 12 лет установлен на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
В настоящее время подозреваемый передан казахстанским полицейским для привлечения к уголовной ответственности.
Ранее Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения вверенного чужого имущества в особо крупном размере.