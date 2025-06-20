Из России экстрадирована подозреваемая в хищении 31 млн тенге

По версии следствия, она в период с 2015 по 2017 годы, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и растратила денежные средства на сумму свыше 31 миллиона тенге.

После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В июне прошлого года разыскиваемая задержана в Москве и по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована в Казахстан.

В настоящее время она водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.