Из России экстрадирована подозреваемая в хищении 31 млн тенге
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии следствия, она в период с 2015 по 2017 годы, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и растратила денежные средства на сумму свыше 31 миллиона тенге.
После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.
В июне прошлого года разыскиваемая задержана в Москве и по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована в Казахстан.
В настоящее время она водворена в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.