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    09:46, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Из России экстрадирована подозреваемая в хищении 31 млн тенге

    Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Из России экстрадирована подозреваемая в хищении 31 млн тенге
    Фото: ГП РК

    По версии следствия, она в период с 2015 по 2017 годы, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и растратила денежные средства на сумму свыше 31 миллиона тенге.

    После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

    В июне прошлого года разыскиваемая задержана в Москве и по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована в Казахстан.

    В настоящее время она водворена в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Хищение Регионы Борьба с преступностью Криминал Прокуратура
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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