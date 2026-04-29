Cлухи об уходе главного тренера опровергли в «Кайрате»

Футбольный клуб «Кайрат» официально опроверг распространившиеся в социальных сетях слухи о возможной смене главного тренера, передает агентство Kazinform.

В пресс-службе клуба заявили, что информация о возможном уходе наставника не соответствует действительности.

— Клуб полностью доверяет Рафаэлю Уразбахтину и его тренерскому штабу. Действующий контракт специалиста рассчитан до конца 2027 года, изменения на позиции главного тренера не рассматриваются, — говорится в сообщении.

Под руководством Уразбахтина команда добивалась высоких результатов на внутренней и международной арене, а в текущем сезоне после семи туров продолжает занимать первое место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги.

В «Кайрате» отметили, что подобные публикации расцениваются как попытка искусственно создать напряжение вокруг команды и дестабилизировать рабочую атмосферу внутри клуба.

— Эти действия не повлияют на единство клуба, доверие к выбранному курсу и движение к поставленным целям, — заявили в пресс-службе.

Клуб также призвал болельщиков, представителей СМИ и футбольную общественность не доверять непроверенной информации из неофициальных источников и ориентироваться исключительно на официальные заявления команды.

Отметим, что ранее «Кайрат» упустил победу на последних минутах матча с «Елимаем» в КПЛ.