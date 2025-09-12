РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:33, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Катон-Карагае в ВКО выпал снег

    Жители Восточного Казахстана стали свидетелями редкой картины - в горах Катон-Карагайского района в сентябре уже выпал снег, передает корреспондент агентства Kazinform.

    снег Катон-Карагайский нацпарк
    Фото: Катон-Карагайский нацпарк

    По словам очевидцев, белый покров на перевале Бурхат держится уже несколько суток.

    Катон-Карагайский нацпарк
    Фото: Катон-Карагайский нацпарк

    — Выпало около трех-четырех сантиметров. Снег лег на хребты Сарымсакты и Тарбагатай. Для наших мест такое явление в сентябре не редкость, но туристов всегда удивляет, когда они попадают в «зимнюю сказку» сразу после теплых дней, — рассказал замдиректора туристической компании Айдар Елубаев.

    Катон-Карагайский нацпарк
    Фото: Катон-Карагайский нацпарк

    Катон-Карагайский национальный парк славится резкими перепадами температур и разнообразием ландшафтов. Туроператоры отмечают: осень в этом регионе может сочетать золотые краски листвы и белоснежные вершины, что делает поездки в горы особенно популярными у туристов.

    Ранее сообщалось, что в Алматы уже готовятся к зиме. Там откроют еще два снегоплавильных пункта.

    ВКО Катон-Карагай Горы Снег
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
