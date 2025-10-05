РУ
    19:28, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Карагандинской области реставрируют пять древних мавзолеев

    В этом году в Карагандинской области возрождают пять историко-культурных памятников. Реставрационные работы направлены на сохранение наследия предков и создание условий, чтобы святыни стали доступнее для жителей региона и гостей области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Восстановление памятников ведётся в Актогайском, Шетском и Нуринском районах. Уже завершена реставрация мавзолея Игилик би, расположенного неподалёку от города Сарань. Здесь укрепили стены и благоустроили прилегающую территорию.

    Фото: акимат Карагандинской области

    — Этот мавзолей — важная возможность соприкоснуться с историей. Многие усыпальницы находятся в труднодоступных местах, и добраться до них непросто. А Игилик би расположен рядом с Карагандой, поэтому посещение становится гораздо удобнее, — отметил главный инспектор Центра по сохранению историко-культурного наследия управления культуры Карагандинской области Жанболат Мажитов.

    Фото: акимат Карагандинской области

    В настоящее время продолжаются работы ещё на четырёх объектах: в Шетском районе благоустраиваются мавзолеи Олжадәулена и Баубек-батыра, в Актогайском — кладбище Асылбек, а в Нуринском районе реставрируется мавзолей Шонжар. Завершение консервационных и реставрационных работ намечено на октябрь.

    Фото: акимат Карагандинской области

    — Мы восстанавливаем стены, устанавливаем защитные ограждения, чтобы скот не заходил внутрь. Это позволит сохранить археологические памятники и одновременно сделать их более привлекательными для туристов, — подчеркнул Жанболат Мажитов.

    Программа по восстановлению археологических объектов в регионе будет продолжена. В планах — благоустройство ещё ряда значимых захоронений и мавзолеев, которые имеют особую ценность для исторической памяти области.

    Напомним, в Карагандинской области нашли остатки жилища бронзового века.

    Теги:
    Культура Кладбище История одного здания Регионы Казахстана Память Карагандинская область Мавзолеи История Казахстана Памятник
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
