В Карагандинской области реставрируют пять древних мавзолеев

Восстановление памятников ведётся в Актогайском, Шетском и Нуринском районах. Уже завершена реставрация мавзолея Игилик би, расположенного неподалёку от города Сарань. Здесь укрепили стены и благоустроили прилегающую территорию.

Фото: акимат Карагандинской области

— Этот мавзолей — важная возможность соприкоснуться с историей. Многие усыпальницы находятся в труднодоступных местах, и добраться до них непросто. А Игилик би расположен рядом с Карагандой, поэтому посещение становится гораздо удобнее, — отметил главный инспектор Центра по сохранению историко-культурного наследия управления культуры Карагандинской области Жанболат Мажитов.

Фото: акимат Карагандинской области

В настоящее время продолжаются работы ещё на четырёх объектах: в Шетском районе благоустраиваются мавзолеи Олжадәулена и Баубек-батыра, в Актогайском — кладбище Асылбек, а в Нуринском районе реставрируется мавзолей Шонжар. Завершение консервационных и реставрационных работ намечено на октябрь.

Фото: акимат Карагандинской области

— Мы восстанавливаем стены, устанавливаем защитные ограждения, чтобы скот не заходил внутрь. Это позволит сохранить археологические памятники и одновременно сделать их более привлекательными для туристов, — подчеркнул Жанболат Мажитов.

Программа по восстановлению археологических объектов в регионе будет продолжена. В планах — благоустройство ещё ряда значимых захоронений и мавзолеев, которые имеют особую ценность для исторической памяти области.

Напомним, в Карагандинской области нашли остатки жилища бронзового века.