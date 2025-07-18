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    12:16, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Остатки жилища бронзового века нашли в Карагандинской области

    В Бухар-Жырауском районе археологи Карагандинского университета имени Е.А. Букетова обнаружили остатки древнего жилища, относящегося к эпохе бронзы, передает агентство Kazinform.

    Остатки жилища бронзового века нашли в Карагандинской области
    Фото: Карагандинский университет им Е.А. Букетова

    Уникальная находка сделана рядом с селом Тортколь — это полуземляночное сооружение с двойным рядом стен, выложенных из каменных плит.

    Остатки жилища бронзового века нашли в Карагандинской области
    Фото: Карагандинского университета им Е.А. Букетова

    Внутри постройки учёные нашли фрагменты глиняной посуды с геометрическим орнаментом, кости животных, каменные орудия, кремнёвый наконечник стрелы и металлический нож.

    раскопки
    Фото: Kарагандинского университета им Е.А. Букетова
    раскопки
    Фото: Kарагандинского университета им Е.А. Букетова

    По словам специалистов, по керамическому комплексу и архитектурным признакам находка может быть отнесена к алакульской археологической культуре и датируется XVIII–XVII веками до нашей эры.

    археологи
    Фото: Kарагандинского университета им Е.А. Букетова

    – Мы планируем провести технико-технологический анализ керамики и направить образцы на радиоуглеродное датирование, чтобы уточнить хронологические рамки. Изучение таких памятников позволяет глубже понять быт и хозяйственную жизнь древних обитателей Центрального Казахстана, – рассказал директор Сарыаркинского археологического института Алексей Кукушкин.

    археологи
    Фото: Kарагандинского университета им Е.А. Букетова

    Ранее сообщалось, что в Нуринском районе члены экспедиции Карагандинского исследовательского университета имени Е. А. Букетова обнаружили могилу ребёнка, жившего вероятно более тысячи лет назад. 

    Теги:
    Археология Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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