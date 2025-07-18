Остатки жилища бронзового века нашли в Карагандинской области

Уникальная находка сделана рядом с селом Тортколь — это полуземляночное сооружение с двойным рядом стен, выложенных из каменных плит.

Фото: Карагандинского университета им Е.А. Букетова

Внутри постройки учёные нашли фрагменты глиняной посуды с геометрическим орнаментом, кости животных, каменные орудия, кремнёвый наконечник стрелы и металлический нож.

Фото: Kарагандинского университета им Е.А. Букетова

Фото: Kарагандинского университета им Е.А. Букетова

По словам специалистов, по керамическому комплексу и архитектурным признакам находка может быть отнесена к алакульской археологической культуре и датируется XVIII–XVII веками до нашей эры.

Фото: Kарагандинского университета им Е.А. Букетова

– Мы планируем провести технико-технологический анализ керамики и направить образцы на радиоуглеродное датирование, чтобы уточнить хронологические рамки. Изучение таких памятников позволяет глубже понять быт и хозяйственную жизнь древних обитателей Центрального Казахстана, – рассказал директор Сарыаркинского археологического института Алексей Кукушкин.

Фото: Kарагандинского университета им Е.А. Букетова

Ранее сообщалось, что в Нуринском районе члены экспедиции Карагандинского исследовательского университета имени Е. А. Букетова обнаружили могилу ребёнка, жившего вероятно более тысячи лет назад.