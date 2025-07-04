РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:06, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Детское захоронение эпохи Средневековья нашли в Карагандинской области

    В Нуринском районе члены экспедиции Карагандинского исследовательского университета имени Е. А. Букетова обнаружили могилу ребёнка, жившего вероятно более тысячи лет назад. Найденное захоронение — часть известного ранее могильника Изенды-6, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Детское захоронение эпохи Средневековья нашли в Карагандинской области
    Фото: Карагандинский исследовательский университет имени Е. А. Букетова

    Когда археологи проводили выборку сооружения, они нашли незамеченную ранее могилу. Примечательно, что захоронение оставалось непотревоженным на протяжении веков.

    Детское захоронение эпохи Средневековья нашли в Карагандинской области
    Фото: Карагандинский исследовательский университет имени Е. А. Букетова

    В нем учёные обнаружили скелет усопшего, наконечники стрел, элементы конской сбруи и кожаную сумку. Рядом со скелетом нашли серьгу в виде вопросительного знака. Такие серьги были характерны для кыпчаков в XII–XIV веках.

    Детское захоронение эпохи Средневековья нашли в Карагандинской области
    Фото: Карагандинский исследовательский университет имени Е. А. Букетова

    Антрополог Айкумис Раисова провела комплексный остеологический анализ и установила, что скелет принадлежал ребёнку 9—12 лет. Также удалось определить, что при жизни ребёнок ломал левую плечевую кость, однако к моменту гибели перелом успел срастись.

    Детское захоронение эпохи Средневековья нашли в Карагандинской области
    Фото: Карагандинский исследовательский университет имени Е. А. Букетова

    — Такие захоронения встречаются редко. Памятники Средневековья мало изучены на территории Карагандинской области, поэтому полученные новые результаты по этому периоду актуальны и интересны, — сказал директор Сарыаркинского археологического музея Алексей Кукушкин.

    Детское захоронение эпохи Средневековья нашли в Карагандинской области
    Фото: Карагандинский исследовательский университет имени Е. А. Букетова

    Согласно данным радиоуглеродного анализа, захоронение было сделано в XII–XIII веках. Учёные намерены провести дополнительные анализы и продолжить исследование захоронения.

    Детское захоронение эпохи Средневековья нашли в Карагандинской области
    Фото: Карагандинский исследовательский университет имени Е. А. Букетова

    — Найденные изделия будут дополнительно изучены при помощи спектрального анализа, который поможет определить состав металлов в захоронении. Далее артефакты будут переданы в областной историко-краеведческий музей, — рассказал Алексей Кукушкин.

    Напомним, ранее карагандинские археологи обнаружили нетронутое захоронение эпохи раннего железа на территории Талдинского историко-археологического парка.

    Теги:
    Регионы Казахстана Археология Карагандинская область История Казахстана
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают