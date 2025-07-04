Детское захоронение эпохи Средневековья нашли в Карагандинской области

Когда археологи проводили выборку сооружения, они нашли незамеченную ранее могилу. Примечательно, что захоронение оставалось непотревоженным на протяжении веков.

Фото: Карагандинский исследовательский университет имени Е. А. Букетова

В нем учёные обнаружили скелет усопшего, наконечники стрел, элементы конской сбруи и кожаную сумку. Рядом со скелетом нашли серьгу в виде вопросительного знака. Такие серьги были характерны для кыпчаков в XII–XIV веках.

Фото: Карагандинский исследовательский университет имени Е. А. Букетова

Антрополог Айкумис Раисова провела комплексный остеологический анализ и установила, что скелет принадлежал ребёнку 9—12 лет. Также удалось определить, что при жизни ребёнок ломал левую плечевую кость, однако к моменту гибели перелом успел срастись.

Фото: Карагандинский исследовательский университет имени Е. А. Букетова

— Такие захоронения встречаются редко. Памятники Средневековья мало изучены на территории Карагандинской области, поэтому полученные новые результаты по этому периоду актуальны и интересны, — сказал директор Сарыаркинского археологического музея Алексей Кукушкин.

Фото: Карагандинский исследовательский университет имени Е. А. Букетова

Согласно данным радиоуглеродного анализа, захоронение было сделано в XII–XIII веках. Учёные намерены провести дополнительные анализы и продолжить исследование захоронения.

Фото: Карагандинский исследовательский университет имени Е. А. Букетова

— Найденные изделия будут дополнительно изучены при помощи спектрального анализа, который поможет определить состав металлов в захоронении. Далее артефакты будут переданы в областной историко-краеведческий музей, — рассказал Алексей Кукушкин.

Напомним, ранее карагандинские археологи обнаружили нетронутое захоронение эпохи раннего железа на территории Талдинского историко-археологического парка.