В Караганде расследуют смерть подростков в съемной квартире

Резонансный случай произошел в одной из квартир в центре города. На одном из пабликов появилась новость о гибели подростков после предполагаемой передозировки запрещенными веществами в съемном жилье.

По предварительным данным, взрослый мужчина арендовал квартиру на улице Гоголя. Уже после заселения он привел туда компанию молодых людей. Хозяйка квартиры, пришедшая утром провести арендатора и забрать ключи, наткнулась на страшную картину: один подросток был мертв, еще трое находились в состоянии комы. Женщина сразу вызвала врачей, и оперативная работа медиков позволила спасти им жизнь.

Предварительной причиной смерти подростка источники называют передозировку так называемой «синтетикой» — опасным веществом, которое нередко распространяется через закладчиков и уносит жизни как молодых, так и взрослых.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области подтвердили факт трагедии. Однако по сообщению страж порядка было обнаружено два тела.

— По факту обнаружения тел двух жителей области 18 и 15 лет, без внешних признаков насильственной смерти, возбуждено уголовное дело. Полиция проводит полный комплекс следственных и оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, — сообщили в департаменте полиции.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее агентство Kazinform опубликовало статью о том, что среди некоторых подростков и молодых людей распространяется опасная игра — вдыхание веселящего газа и жидкостей для очистки карбюраторов ради легкого опьянения.