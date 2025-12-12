В Караганде расследуют смерть подростков в съемной квартире
В социальных сетях распространилась новость о гибели подростков в одной из съемных квартир Караганды. Полиция уже начала расследование, а трое пострадавших остаются под наблюдением врачей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Резонансный случай произошел в одной из квартир в центре города. На одном из пабликов появилась новость о гибели подростков после предполагаемой передозировки запрещенными веществами в съемном жилье.
По предварительным данным, взрослый мужчина арендовал квартиру на улице Гоголя. Уже после заселения он привел туда компанию молодых людей. Хозяйка квартиры, пришедшая утром провести арендатора и забрать ключи, наткнулась на страшную картину: один подросток был мертв, еще трое находились в состоянии комы. Женщина сразу вызвала врачей, и оперативная работа медиков позволила спасти им жизнь.
Предварительной причиной смерти подростка источники называют передозировку так называемой «синтетикой» — опасным веществом, которое нередко распространяется через закладчиков и уносит жизни как молодых, так и взрослых.
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области подтвердили факт трагедии. Однако по сообщению страж порядка было обнаружено два тела.
— По факту обнаружения тел двух жителей области 18 и 15 лет, без внешних признаков насильственной смерти, возбуждено уголовное дело. Полиция проводит полный комплекс следственных и оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, — сообщили в департаменте полиции.
Расследование продолжается.
Напомним, ранее агентство Kazinform опубликовало статью о том, что среди некоторых подростков и молодых людей распространяется опасная игра — вдыхание веселящего газа и жидкостей для очистки карбюраторов ради легкого опьянения.