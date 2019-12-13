В канун Дня независимости представителям СМИ вручили ключи от новых квартир в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - День независимости Республики Казахстан широко отмечается в Туркестанской области. На торжественном собрании, организованном в честь праздника, состоялась церемония вручения наград ряда представителей СМИ, с участием акима области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Лучшие республиканские, областные и районные средства массовой информации были награждены грамотами и благодарственными письмами от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Также по поручению главы региона руководители ряда средств массовой информации области, переехавшие город Туркестан, получили ключи от новых квартир. В частности, обладателями нового жилья стали главный редактора и корреспонденты газеты «Оңтүстік Қазақстан», «Южный Казахстан» и «Жанобий Казакистон».

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов поздравил всех новоселов с праздником и пожелал дальнейших успехов.

«Насколько мне известно, журналисты нашего региона не получали жилье в регионе в течение последних нескольких лет. Благодаря поддержке акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, сегодня был сделан хороший старт. СМИ занимают в обществе особое место. Они связующее звено между народом и властью, своего рода, золотой мост. Перед нами еще много нерешенных проблем. Главное - укрепить внутреннее единство, и совместными усилиями возродить Туркестанский край», - отметил Сакен Калкаманов.

На сегодня в Туркестанской области зарегистрировано 78 СМИ. В том числе 6 каналов ведут трансляцию на казахском, русском и узбекском языках. Издаются 55 газет и журналов на государственном и других языках, работают 2 радиостанции и 15 информационных сайтов.