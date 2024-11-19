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    15:44, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В какой сфере выдают больше всего микрокредитов

    Микрофинансирование становится все более значимым элементом финансовой инфраструктуры, поддерживающим и стимулирующим рост микро и малого предпринимательства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. 

    Коллаж Сельское хозяйство
    Коллаж: Kazinform

    По данным Агентства, 49% микрокредитов приходится на субъекты МСБ и самозанятых физических лиц, 17% микрокредитов предоставлены субъектам крупного предпринимательства на ресурсоемкие проекты в производственных отраслях.

    Наибольшая доля выданных микрокредитов приходится на отрасли сельского хозяйства (31,1%), предоставление услуг (23,9%), производства электроэнергии (16,3%), промышленность (12,3%) и торговля (10%).

    Необходимо отметить, что кредитование отрасли сельского хозяйства преобладает во всех областях северного, центрального (46%) и южного Казахстана (29%) ввиду расположения в данных регионах больших посевных площадей.

    В региональном разрезе преобладают микрокредитование в Павлодарской (19%) и Костанайской областях (11%) в секторах промышленности и энергоснабжения. Далее по объему микрокредитов выделяются крупные города Алматы (16%), Астана (7%), Шымкент (6%), из областей Туркестанская (10%) и Акмолинская (5%) в основном в секторах торговли, услуг и сельского хозяйства.

    В Агентстве отметили, что, несмотря на то, что эти субъекты кредитования осуществляют деятельность в тех отраслях экономики, которые представляются более рисковыми, доля просроченной задолженности более 90 дней в ссудном портфеле микрофинансовых организаций и кредитных товариществ на бизнес цели остается на низком уровне (3,4%).

    Для целей расширения источников фондирования МФО и КТ упрощены листинговые требования по допуску на рынок ценных бумаг, предъявляемые к эмитентам облигаций. Как результат, на сегодня на площадке KASE размещены долевые и долговые инструменты 21 МФО.

    Ранее мы писали, что в Казахстане установят новые требования к выдаче микрокредитов. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Микрокредитование МСБ Село Казахстан Кредит АРРФР
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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