Экономика на пальцах: простые ориентиры для казахстанцев назвал эксперт

— Скажите, какие основные показатели нужно знать простому человеку, чтобы судить об общем состоянии экономики? На что обращать внимание, например, в новостях?

— Чтобы понимать, насколько хорошо или плохо обстоят дела в экономике страны, не обязательно быть экономистом. Достаточно уметь читать новости не только глазами, но и головой, обращая внимание на ключевые сигналы. Самый главный из них — это инфляция. Если цены в магазинах растут быстрее, чем доходы, значит, реальные доходы падают, и людям живется тяжелее, независимо от того, что говорят официальные цифры.

Фото: kz.linkedin.com/in/andche

Курс национальной валюты — еще один важный ориентир. Когда он стабилен, экономика чувствует себя увереннее. Когда валюту лихорадит — это повод задуматься о причинах: дефицит бюджета, внешние риски, слабый экспорт. Колебания курса быстро отражаются на стоимости импорта — от лекарств до автомобилей.

Важно следить и за тем, сколько людей работает и как. Официальный уровень безработицы — это одно, но еще важнее — реальная занятость, особенно среди молодежи. Если все больше людей трудоустраиваются не по специальности, работают неофициально или в полсилы — это тревожный сигнал.

Когда говорят про рост экономики, часто упоминают ВВП. Но рост сам по себе ничего не значит, если он обеспечен лишь сырьем, экспортом нефти или крупными госпроектами. Гораздо важнее, чтобы экономика развивалась за счет малого и среднего бизнеса, производства и потребления внутри страны.

Реальные доходы населения — еще один важный маркер. Средняя зарплата может расти, но, если при этом растут и цены, ощущение благополучия размывается. Поэтому важно смотреть на то, как меняются реальные, а не номинальные доходы.

Еще один момент — внешнеэкономическая позиция. Если страна продает больше, чем покупает, это укрепляет ее экономику. Но если наоборот — возникает зависимость от внешнего финансирования и импорта, что делает экономику уязвимой.

Не стоит забывать и о доверии. Иногда поведение людей говорит о состоянии экономики больше, чем отчеты: если все бегут в обменники, скупают недвижимость или выводят деньги за границу — это прямой индикатор беспокойства.

В итоге, чтобы понимать экономику, нужно не столько читать цифры, сколько уметь чувствовать тренды. Когда официальные отчеты обещают стабильность, а у людей на лицах тревога — это уже само по себе диагноз.

— Можете ли Вы объяснить экономику страны через аналогию с семейным бюджетом?

— Экономику страны действительно можно понять через аналогию с семейным бюджетом. Представьте, что государство — это большая семья. У этой семьи есть доходы — зарплата родителей, может быть, доход от аренды, подработки. У страны эти доходы — налоги, экспорт, пошлины, доходы от госкомпаний. И есть расходы — еда, комуслуги, обучение детей, ремонт, лечение. Для страны — это пенсии, зарплаты бюджетникам, дороги, больницы, субсидии.

Коллаж: Kazinform

Если в семье больше тратят, чем зарабатывают — начинают занимать. Иногда это оправдано, если нужно купить квартиру или оплатить учебу. Но если занимать постоянно, то копится долг, который потом душит. У государства то же самое: бюджетный дефицит, внешний долг, проценты по займам.

Если в семье кто-то теряет работу — это кризис. Надо быстро адаптироваться, резать расходы, искать новые источники дохода. В экономике кризис работает по тому же сценарию: падают доходы от нефти или экспорта, снижается потребление — бюджет трещит, бизнес сворачивается, растет безработица. И здесь государство начинает тоже адаптироваться.

Есть еще и вопрос приоритетов. В семье ты решаешь: купить детям книги или телевизор побольше? То же делает государство: куда направить деньги — на оборону, на медицину или на пиар? И от этого выбора зависит качество жизни всех членов «семьи».

Хорошая экономика — это как семья, которая живет по средствам, откладывает на черный день, думает о будущем детей, не ссорится из-за долгов и знает, что, если сегодня чуть ужаться, завтра будет легче. А плохая — это, когда все делают вид, что все в порядке, пока в ящике только кредитки и обещания.

— Как ВВП влияет на жизнь обычных граждан?

— ВВП — это вроде как градусник экономики. Он показывает, насколько активно страна зарабатывает: что производит, сколько продает, как много люди и бизнес тратят. На первый взгляд, обычному человеку может показаться, что эти большие цифры из новостей никак не касаются его повседневной жизни. Но на самом деле связь прямая.

Фото: freepik

Когда ВВП растет — это значит, что экономика в движении. Больше работы, больше проектов, бизнес чувствует себя увереннее, инвестирует, нанимает людей. А значит, у человека больше шансов найти хорошую работу, получить повышение или начать свое дело. В магазинах появляются новые товары, банки легче выдают кредиты, строятся школы, дороги, больницы, потому что у государства больше доходов. Все это напрямую влияет на то, как ты живешь, что можешь себе позволить и насколько стабильно ощущаешь завтрашний день.

Как ранее отметил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, ожидаемый рост ВВП в 2025 году составит выше 5,6%.

А вот если ВВП падает — бизнес сворачивается, работа становится менее стабильной, зарплаты растут медленно или вообще замирают. Государство начинает экономить, режет бюджеты, откладывает проекты, которые могли бы улучшить качество жизни. Люди чувствуют это не по цифрам, а когда их расходы растут, а доходы падают.

Так что ВВП — это не просто термин из сводок аналитиков. Это то, что стоит за твоей зарплатой, ценами в супермаркете, качеством медицины и состоянием дорог. И даже если ты не следишь за макроэкономикой, она все равно каждый день заходит к тебе в дом — через чек из аптеки, платежку за свет и разговор с начальником о премии.

— Инфляция — это всегда плохо? Как понять, когда с ней все в порядке, а когда — уже тревожно?

— Инфляция сама по себе — не зло. Она как температура у человека: немного — нормально, организм живой, обмен идет. А вот если скачет вверх или резко падает — это уже симптом, что что-то не так.

Фото: Kazinform

Когда инфляция умеренная и предсказуемая, она даже полезна. Экономика растет, люди покупают, бизнес инвестирует, банки охотно выдают кредиты, потому что деньги не лежат мертвым грузом. Главное, чтобы рост цен был плавным, и все к нему были готовы: и бизнес, и потребители, и государство. Тогда зарплаты и пенсии успевают подстраиваться, и никто не теряет в уровне жизни.

Но как только инфляция становится высокой и нестабильной — начинаются проблемы. Деньги теряют ценность, люди стараются срочно тратить все, что заработали, бизнес перестает планировать, банки ужесточают условия. В таких условиях тяжело и домохозяйству, и инвестору, и министерству финансов. Цены растут быстрее, чем доходы, и это особенно бьет по уязвимым слоям — пенсионерам, бюджетникам, семьям с детьми. А еще высокая инфляция бьет по доверию: к валюте, к экономике, к власти.

Тревожный сигнал — это не только когда инфляция высокая, но и когда она неожиданная. Когда ты не можешь предсказать, сколько завтра будет стоить молоко или бензин. Когда центральный банк теряет контроль, а в правительстве начинают объяснять рост цен внешними врагами — это уже не экономика, это хаос.



Так что инфляция, как огонь: в плите — полезно, в лесу — катастрофа. Важно не столько то, что она есть, сколько то, как с ней обращаются.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Напомним, перед длинными выходными в стране продавцы инвалюты сохраняли высокую активность на KASE, что обусловило дальнейшее укрепление тенге. По итогам торгов 6 мая средневзвешенный курс доллара составил 514,50 тенге (-3,61 тенге).

Согласно прогнозам, в 2025 году рост ВВП страны превысит 5,6%. В то же время Министерство национальной экономики ожидает, что в 2026 году инфляция может достичь 12%.

Также отметим, что в 2024 году численность занятых молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет включительно в Казахстане составляла 1,8 млн человек — на 0,6% больше, чем годом ранее. А где и кем работают молодые люди в Казахстане — читайте здесь.

Напомним, что перед экономикой Казахстана стоят серьезные модернизационные задачи, а перед страной – научиться жить по средствам. Это, пожалуй, были наиболее важные аспекты выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства в начале этого года. Подробнее о реформах, которые предстоит реализовать в стране, мы писали в нашем аналитическом материале.