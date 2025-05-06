Тенге укрепился на бирже

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 514,50 тенге, снизившись на 3,6 тенге. Официальный курс Национального банка на 6 мая установлен на уровне 518,53 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 515,43 тенге, а продают по 517,36 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 582,91 — 587,32 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,19 — 6,31 тенге.

В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 512,55 тенге, а продают по 518,55 тенге. Евро в столице можно приобрести по 581,59 тенге, а продать по 588,61 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,20 — 6,32 тенге.

По итогам дневных торгов 5 мая средневзвешенный курс доллара составил 518,53 тенге, поднявшись на 2,33 тенге.