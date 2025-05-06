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    15:57, 06 Май 2025 | GMT +5

    Тенге укрепился на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги Ақша
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 514,50 тенге, снизившись на 3,6 тенге. Официальный курс Национального банка на 6 мая установлен на уровне 518,53 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 515,43 тенге, а продают по 517,36 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 582,91 — 587,32 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,19 — 6,31 тенге.

    В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 512,55 тенге, а продают по 518,55 тенге. Евро в столице можно приобрести по 581,59 тенге, а продать по 588,61 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,20 — 6,32 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 мая средневзвешенный курс доллара составил 518,53 тенге, поднявшись на 2,33 тенге. 

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Деньги Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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