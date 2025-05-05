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    15:48, 05 Май 2025 | GMT +5

    Доллар подорожал еще на 2 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 518,53 тенге, поднявшись на 2,33 тенге. Официальный курс Национального банка на 5 мая установлен на уровне 516,16 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 516,96 тенге, а продают по 518,94 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 586,58 – 591,07 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,09 – 6,22 тенге.

    В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 514,60 тенге, а продают по 521,47 тенге. Евро в столице можно приобрести по 583,60 тенге, а продать по 591,65 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,10 – 6,25 тенге.

    По итогам дневных торгов 2 мая средневзвешенный курс доллара составил 516,16 тенге, поднявшись на 3,68 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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