В каком городе Казахстана больше всего театров

Лидером по количеству театральных площадок является Алматы, где действует 22 театра. В Астане насчитывается 10 театров, в Шымкенте — 6.

Основная доля театров драматические — 40 ед. Кроме того, функционируют 11 кукольных театров, 4 музыкальных и столько же театров оперы и балета, а также другие жанровые сцены.

В 2024 году спектакли посетили 3 млн человек, это на 3% больше, чем годом ранее. Всего за год состоялось 2 553 постановки, их число также увеличилось на 14% по сравнению с 2023 годом.

Напомним, что в трех регионах страны планируется строительство новых зданий театров.