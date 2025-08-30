РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:01, 30 Август 2025 | GMT +5

    В каком городе Казахстана больше всего театров

    В сентябре в Казахстане откроется новый театральный сезон. По данным Бюро национальной статистики, в стране работает 74 театра, большинство из которых (79,7%) находятся в госсобственности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    Музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева получил статус Национального
    Фото: Минкультуры

    Лидером по количеству театральных площадок является Алматы, где действует 22 театра. В Астане насчитывается 10 театров, в Шымкенте — 6.

    Основная доля театров драматические — 40 ед. Кроме того, функционируют 11 кукольных театров, 4 музыкальных и столько же театров оперы и балета, а также другие жанровые сцены.

    В 2024 году спектакли посетили 3 млн человек, это на 3% больше, чем годом ранее. Всего за год состоялось 2 553 постановки, их число также увеличилось на 14% по сравнению с 2023 годом.

    Напомним, что в трех регионах страны планируется строительство новых зданий театров. 

    Наталья Мосунова
