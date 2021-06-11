В каких условиях прошли два года президентства Касым-Жомарта Токаева, рассказал политолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Политолог Расул Жумалы рассказал, как прошли два года руководства страной Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Политолог отметил, что два года президентства Касым-Жомарта Токаева в целом заслуживает положительной оценки.

«В целом заслуживает положительной оценки, несмотря на все сложности периода, связанные с субъективными и объективными причинами. Эти два года были на самом деле непростыми. Пандемия коронавируса, снижение цен на нефть, социально-экономический кризис, различные катаклизмы, связанные со взрывами в Арыси, подтоплениями ряда районов, особенно южных. Даже достаточно богатые развитые страны оказались в очень сложных ситуациях от таких факторов. На фоне них ситуация в Казахстана сравнительно выглядит вполне обнадеживающей. Мне кажется, все познается в сравнении», - рассказывает он.

По его словам, за два года было сделано многое.

«Во-первых, с точки зрения того, чтобы сохранить устойчивое положение внутри Казахстана: социальные, экономические показатели и так далее, чтобы дело не приняло тяжелый необратимый кризисный характер, как это было на фоне коронавируса со многими европейскими развитыми странами. Сейчас смотрите какая тяжелая ситуация в Турции, Индии, Китае», - добавил спикер.

Расул Жумалы также отметил, что реализуется политические и экономические реформы, заявленные Президентом при вступлении в должность. Был создан национальный совет общественного доверия (НСОД).

«Кредо самого Президента - чтобы обещания не расходились с поступками. Мы видим, что эти реформы, которые инициировал Президент, которые дорабатывались в НСОД, они произошли. Есть конкретные законы о выборах, политических партиях, о митингах и шествиях, о местном самоуправлении. Все эти законы уже приняты, они вступили в работу. Всего в пакете этих политических и экономических реформ значатся около 15 важных документов, которые дадут импульс развитию Казахстана. Речь идет не только о политических, экономических реформах долгосрочного периода, но и решениях таких текущих, болезненных, чувствительных вопросов. Особенно в период пандемии. Когда многие люди оказались в сложных ситуациях, лишились бизнеса, источников дохода, со стороны государства была оказана материальная поддержка по инициативе Президента. Также был указ о погашении кредитных долгов, также дана возможность использования пенсионных накоплений для решения проблем с жильем и так далее. Очень много можно сказать», - отметил он.

Спикер подчеркнул, что еще многие вопросы ждут своего решения, но в целом ожидание общества, которые были два года назад - это реформа и перемены, воплощаются потихоньку в жизнь. Это главное достижение.

«Повторюсь, есть много вопросов, проблем и болезненных тем, многие кризисные явления, связанные с пандемией пока не закончились, но в целом мы можем констатировать правильное векторное развитие, правильное направление развития. Главный принцип, который провозгласил Президент - «Слышащее государство», то есть, работать исходя из запроса конкретного общества, запросов людей, работает. Мы видим, что те вещи, которые давно уже проговаривались: «что нужно освобождать малый и средний бизнес от налогов, что нужна не разрешительная, а уведомительная система проведения митингов и шествий, что нужна местное самоуправление, выборы акимов населением», исполняются. С другой стороны это темпы, они не так быстры, и динамичны не так, как хотелось бы, но политика - это сфера консервативная, где быстрые перемены, непродуманные поспешные реформы, иногда приводят к обратному результату», - добавил политолог.