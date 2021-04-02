В каких ТРЦ будут вакцинировать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Список крупных объектов и ТРЦ, где будут вакцинировать жителей Алматы, озвучила представитель управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алатауском районе мы сейчас рассматриваем ТРЦ «Бакорда». В Ауэзовском районе - «Спутник», «Гранд парк», «Москва», «Азиа парк». В Бостандыкском районе - «Мега Центр Алматы», «АДК», «Есентай молл», «Форум», ТЦ «Алматы», «Атакент молл». В Жетысуском районе - «Максима», «Мерей», «Адем». В Медеуском районе - «Достык плаза», «ГУМ». В Турксибском районе - «Март». В ближайшее время вы узнаете наши прививочные пункты», - сказала Лаура Мырзагали.

Напомним, в поликлиниках Алматы начали вакцинировать всех желающих.

О том, как жителей будут вакцинировать от коронавируса в ТРЦ и на рынках можно узнать по ссылке.