В каких странах женщины обязаны проходить военную службу

Согласно новому закону, принятому парламентом Дании ранее в этом году, женщин в стране теперь будут призывать на военную службу, Начиная с января 2026 года, женщины, достигшие 18 лет после 1 июля 2025 года, могут быть выбраны по жеребьёвке для прохождения до 11 месяцев военной службы. До настоящего времени военная служба для женщин в Дании была добровольной.

Дания — не первая европейская страна, применившая обязательную военную службу к женщинам. Норвегия ввела всеобщий призыв в 2015 году, а Швеция возобновила его в 2018 году после временного прекращения. В обеих странах призыв распространяется на лиц с 18 лет, вне зависимости от пола. В Нидерландах женщины также включены в систему воинской обязанности, хотя обязательство прохождения службы было приостановлено с 1997 года.

За пределами Европы в ряде стран сохранилась или введена обязательная военная служба для женщин. В Израиле женщины подлежат призыву с 1949 года, обычно проходя службу в течение двух лет. В Африке такие страны, как Эритрея, Чад, Мали, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Нигер и Кот-д’Ивуар также предусматривают обязательную службу для женщин. Ещё один пример — Северная Корея, где с 2015 года военная служба для женщин обязательна; призыв начинается с 17 лет, а продолжительность службы зависит от уровня образования.

В большинстве стран мира военная служба для женщин остаётся добровольной. В США женщины могут занимать боевые должности с 1993 года, и в настоящее время они составляют около 14% военнослужащих. К странам, где женщины могут добровольно строить военную карьеру, относятся Великобритания, Германия, Франция, Япония, Канада, Австралия, Южная Корея, Испания и ряд других стран Европы, Азии и Латинской Америки.

Напомним, изменения в законодательстве Дании были внесены через три месяца после того, как страна объявила об увеличении расходов на оборону на 40,5 млрд датских крон в течение следующих пяти лет для достижения целевых показателей НАТО.

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