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    14:00, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Женщины теперь могут быть призваны на военную службу в Дании

    Парламент Дании принял новые правила, в соответствии с которыми, женщинам старше 18 лет, будет необходимо пройти 11-месячную обязательную военную службу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: telegrafi.com

    Изменения в законодательство были внесены через три месяца после того, как Дания объявила об увеличении расходов на оборону на 40,5 млрд датских крон в течение следующих пяти лет для достижения целевых показателей НАТО.

    Это часть более масштабной попытки набрать больше солдат и укрепить оборону на фоне обострившихся проблем с безопасностью по всей Европе.

    Теперь с 1 июля женщины, достигшие 18-летнего возраста, должны записаться в местные органы обороны для возможного призыва на военную службу, что соответствует мерам, уже принятым для мальчиков-подростков.

    Ранее женщинам разрешалось проходить военную службу по достижении 18-летнего возраста, если они хотели этого на добровольной основе.

    Начиная с этого месяца, женщины могут присоединиться к мальчикам-подросткам по жребию. Представительницы прекрасного пола на добровольной основе будут набраны первыми, а оставшаяся часть будет сформирована с помощью лотереи.

    По словам полковника Кеннета Строма, руководителя программы призыва на военную службу в вооруженных силах Дании, последнее изменение в законе было «основано на политическом решении и политическом соглашении сторон».

    - И очевидно, что это основано на текущей ситуации в области безопасности, чтобы получить больше боевой мощи и обладать теми навыками, которые необходимы армии, флоту, Военно-воздушным силам или даже силам специальных операций, — сказал он.

    Еще в марте глава министерства обороны Дании Майкл В.Хилдгаард заявил в своем заявлении: «Обороне нужна вся боевая мощь, которую мы можем мобилизовать. Для этого мы должны привлекать на службу представителей всего общества».

    Изменения в законе также увеличат срок призыва на военную службу для датских подростков с четырех до одиннадцати месяцев.

    В настоящее время в вооруженных силах Дании служат около 9 тысяч профессиональных военнослужащих. В 2024 году около 4,7 тысяч датских мужчин и женщин прошли краткосрочную военную службу, причем около четверти из них — женщины-добровольцы. Ожидается, что новые правила призыва на военную службу увеличат общую численность военнослужащих до 7500 человек к 2033 году.

    Ранее остров Гренландию посетил президент Франции Э.Макрон, который таким образом выразил поддержку суверенитета Дании.

    Теги:
    Армия Женщины Дания Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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