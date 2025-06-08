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    14:27, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Макрон посетит Гренландию на фоне заявлений Трампа

    Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Гренландию 15 июня, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: Anadolu

    Европейская пресса пишет, что визит французского лидера должен продемонстрировать поддержку автономной датской территории, в отношении которой президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений. Американский лидер неоднократно говорил о приобретении Гренландии из-за ее минеральных запасов и стратегического положения в Арктике, отмечает издание Politico.

    В ходе визита Эмманюэль Макрон встретится с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Лидеры обсудят вопросы безопасности в Северной Атлантике и Арктике, изменения климата, перехода к новым источникам энергии и критически важные материалы.

    — Начиная со своего первого срока, Дональд Трамп неоднократно размышлял о приобретении острова, где проживает 56 тысяч жителей, но который президент США рассматривает из-за его минеральных запасов и стратегического положения в Арктике. После своего переизбрания в ноябре Трамп стал активнее говорить о необходимости США контролировать остров.

    В свою очередь, Метте Фредериксен назвала визит Макрона «еще одним конкретным свидетельством европейского единства».

    В мае министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что страна хочет углубить сотрудничество с Европейским союзом, при этом основной сферой, в которой они могли бы объединить усилия, являются минеральные ресурсы.

    Гренландия богата минералами, такими как уран и графит, которые имеют решающее значение для производства и глобальных цепочек поставок. Тем не менее, минеральные запасы страны остаются в значительной степени неисследованными и неиспользованными.

    Однако США уже давно сохраняют военное присутствие в Гренландии. В марте этого года вице-президент США Дж. Д. Вэнс посетил космическую базу Питуффик, которая является самым северным глубоководным портом Пентагона.

    Теги:
    Франция Макрон Минералы Дональд Трамп
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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