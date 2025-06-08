Макрон посетит Гренландию на фоне заявлений Трампа
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Гренландию 15 июня, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Европейская пресса пишет, что визит французского лидера должен продемонстрировать поддержку автономной датской территории, в отношении которой президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений. Американский лидер неоднократно говорил о приобретении Гренландии из-за ее минеральных запасов и стратегического положения в Арктике, отмечает издание Politico.
В ходе визита Эмманюэль Макрон встретится с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Лидеры обсудят вопросы безопасности в Северной Атлантике и Арктике, изменения климата, перехода к новым источникам энергии и критически важные материалы.
— Начиная со своего первого срока, Дональд Трамп неоднократно размышлял о приобретении острова, где проживает 56 тысяч жителей, но который президент США рассматривает из-за его минеральных запасов и стратегического положения в Арктике. После своего переизбрания в ноябре Трамп стал активнее говорить о необходимости США контролировать остров.
В свою очередь, Метте Фредериксен назвала визит Макрона «еще одним конкретным свидетельством европейского единства».
В мае министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что страна хочет углубить сотрудничество с Европейским союзом, при этом основной сферой, в которой они могли бы объединить усилия, являются минеральные ресурсы.
Гренландия богата минералами, такими как уран и графит, которые имеют решающее значение для производства и глобальных цепочек поставок. Тем не менее, минеральные запасы страны остаются в значительной степени неисследованными и неиспользованными.
Однако США уже давно сохраняют военное присутствие в Гренландии. В марте этого года вице-президент США Дж. Д. Вэнс посетил космическую базу Питуффик, которая является самым северным глубоководным портом Пентагона.