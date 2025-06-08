Макрон посетит Гренландию на фоне заявлений Трампа

Европейская пресса пишет, что визит французского лидера должен продемонстрировать поддержку автономной датской территории, в отношении которой президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений. Американский лидер неоднократно говорил о приобретении Гренландии из-за ее минеральных запасов и стратегического положения в Арктике, отмечает издание Politico.

В ходе визита Эмманюэль Макрон встретится с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Лидеры обсудят вопросы безопасности в Северной Атлантике и Арктике, изменения климата, перехода к новым источникам энергии и критически важные материалы.

— Начиная со своего первого срока, Дональд Трамп неоднократно размышлял о приобретении острова, где проживает 56 тысяч жителей, но который президент США рассматривает из-за его минеральных запасов и стратегического положения в Арктике. После своего переизбрания в ноябре Трамп стал активнее говорить о необходимости США контролировать остров.

В свою очередь, Метте Фредериксен назвала визит Макрона «еще одним конкретным свидетельством европейского единства».

В мае министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что страна хочет углубить сотрудничество с Европейским союзом, при этом основной сферой, в которой они могли бы объединить усилия, являются минеральные ресурсы.

Гренландия богата минералами, такими как уран и графит, которые имеют решающее значение для производства и глобальных цепочек поставок. Тем не менее, минеральные запасы страны остаются в значительной степени неисследованными и неиспользованными.

Однако США уже давно сохраняют военное присутствие в Гренландии. В марте этого года вице-президент США Дж. Д. Вэнс посетил космическую базу Питуффик, которая является самым северным глубоководным портом Пентагона.