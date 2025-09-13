РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:59, 12 Сентябрь 2025

    В каких странах Европы процветает экономическое неравенство

    По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ) за первый квартал 2025 года, в Европе наблюдается серьёзное неравенство в распределении богатства. На долю 5% самых обеспеченных домохозяйств приходится 44,5% общего благосостояния. В то же время половина населения владеет лишь 5% всех активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    
    Фото: freepik

    Как распределяется богатство в Европе

    Согласно отчёту UBS «Глобальное богатство 2025», индекс Джини (показатель уровня неравенства, где 0 — полное равенство, а 1 — абсолютное неравенство) варьируется по странам Европы. Самый высокий уровень неравенства зафиксирован в Швеции (0,75), а самый низкий — в Словакии (0,38).

    Помимо Швеции, значительное расслоение отмечается в Турции (0,73), на Кипре (0,72), в Чехии (0,72) и Латвии (0,70). Более сбалансированное распределение доходов — в Бельгии (0,47), на Мальте (0,48) и в Словакии (0,5).

    Неравенство в ведущих экономиках Европы

    Среди крупнейших экономик Европы наибольшее расслоение наблюдается в Германии — коэффициент Джини составляет 0,68. В других странах ситуация выглядит так:

    • Франция — 0,59

    • Великобритания — 0,58

    • Италия — 0,57

    • Испания — 0,56

    Почему в Швеции такое сильное неравенство?

    Хотя Швеция известна своей социальной политикой, в плане распределения богатства она находится в числе лидеров по неравенству. По словам главы шведского аналитического центра Arena Idé Лизы Пеллинг, причины кроются в налоговой политике: в стране отсутствуют налоги на наследство, дарение и имущество, а корпоративные налоги остаются низкими. Это создаёт благоприятные условия для накопления богатства в узком кругу.

    Доля богатства у самых богатых: от Мальты до Латвии

    Доля благосостояния, принадлежащая самым богатым 5% населения, сильно варьируется между странами:

    • Минимум — на Мальте (30,8%), Кипре (31,4%), в Нидерландах (32,8%) и Греции (33%)

    • Максимум — в Латвии (54%), Австрии (53,1%) и Литве (51,7%)

    В Германии и Италии на долю 10% самых богатых приходится более 60% всего богатства. В других странах:

    • Франция — 54,8%

    • Испания — 53,4%

    • Ирландия — 48,6%

    • Нидерланды — 46,2%

    • Греция — 45,4%

    • Кипр — 44,8%

    • Словакия — 44,1%

    Владение жильём снижает неравенство

    Эксперты Eurofound Карлос Вакас-Сориано и Эстер Сандор подчёркивают, что важным фактором в распределении богатства остаётся владение недвижимостью. В странах, где больше людей владеют своим жильём, экономическое неравенство, как правило, ниже. В то время как в странах с высокой концентрацией финансовых активов среди узкой прослойки населения — оно выше.

    Как меняется неравенство со временем

    Данные UBS и ЕЦБ могут немного различаться, но тенденции в целом схожи. Согласно анализу Euronews, уровень экономического расслоения в Европе остаётся высоким на протяжении последних 15 лет, хотя его динамика зависит от множества факторов — от налоговой политики до цифровизации и глобальных экономических потрясений.

    Европа Экономика
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
