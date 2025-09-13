В каких странах Европы процветает экономическое неравенство

Как распределяется богатство в Европе

Согласно отчёту UBS «Глобальное богатство 2025», индекс Джини (показатель уровня неравенства, где 0 — полное равенство, а 1 — абсолютное неравенство) варьируется по странам Европы. Самый высокий уровень неравенства зафиксирован в Швеции (0,75), а самый низкий — в Словакии (0,38).

Помимо Швеции, значительное расслоение отмечается в Турции (0,73), на Кипре (0,72), в Чехии (0,72) и Латвии (0,70). Более сбалансированное распределение доходов — в Бельгии (0,47), на Мальте (0,48) и в Словакии (0,5).

Неравенство в ведущих экономиках Европы

Среди крупнейших экономик Европы наибольшее расслоение наблюдается в Германии — коэффициент Джини составляет 0,68. В других странах ситуация выглядит так:

Франция — 0,59

Великобритания — 0,58

Италия — 0,57

Испания — 0,56

Почему в Швеции такое сильное неравенство?

Хотя Швеция известна своей социальной политикой, в плане распределения богатства она находится в числе лидеров по неравенству. По словам главы шведского аналитического центра Arena Idé Лизы Пеллинг, причины кроются в налоговой политике: в стране отсутствуют налоги на наследство, дарение и имущество, а корпоративные налоги остаются низкими. Это создаёт благоприятные условия для накопления богатства в узком кругу.

Доля богатства у самых богатых: от Мальты до Латвии

Доля благосостояния, принадлежащая самым богатым 5% населения, сильно варьируется между странами:

Минимум — на Мальте (30,8%), Кипре (31,4%), в Нидерландах (32,8%) и Греции (33%)

Максимум — в Латвии (54%), Австрии (53,1%) и Литве (51,7%)

В Германии и Италии на долю 10% самых богатых приходится более 60% всего богатства. В других странах:

Франция — 54,8%

Испания — 53,4%

Ирландия — 48,6%

Нидерланды — 46,2%

Греция — 45,4%

Кипр — 44,8%

Словакия — 44,1%

Владение жильём снижает неравенство

Эксперты Eurofound Карлос Вакас-Сориано и Эстер Сандор подчёркивают, что важным фактором в распределении богатства остаётся владение недвижимостью. В странах, где больше людей владеют своим жильём, экономическое неравенство, как правило, ниже. В то время как в странах с высокой концентрацией финансовых активов среди узкой прослойки населения — оно выше.

Как меняется неравенство со временем

Данные UBS и ЕЦБ могут немного различаться, но тенденции в целом схожи. Согласно анализу Euronews, уровень экономического расслоения в Европе остаётся высоким на протяжении последних 15 лет, хотя его динамика зависит от множества факторов — от налоговой политики до цифровизации и глобальных экономических потрясений.