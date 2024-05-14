В каких случаях людей с психическими отклонениями ждет принудительное лечение

В Министерстве здравоохранения РК рассказали, в каких случаях людей с психическими расстройствами забирают на принудительное лечение, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Периодичность и сроки наблюдения, обязательный минимум и кратность диагностических исследований при социально-значимых заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению профильными специалистами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи определены согласно приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 октября 2020 года ҚР ДСМ-149/2020. Права лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями) регламентированы статьей 163 Кодекса. Также, в соответствии со статьей 170 Кодекса, принудительные меры медицинского характера применяются по решению суда в отношении лица с психическим расстройством, совершившего общественно опасные деяния, по основаниям и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Как отметили в Минздраве, принудительные меры медицинского характера осуществляются в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья лицам с ППР в виде:

принудительного наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях;

принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа;

принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа;

принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

— Длительность и алгоритм лечения определяется исключительно лечащим врачом, исходя из специфики болезни, индивидуальных особенностей организма и восприимчивости к терапии. Диагностика и лечение с указанным диагнозом осуществляется в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи, правилами оказания медицинской помощи, а также клиническими протоколами, — говорится в ответе.

Напомним, по информации Минздрава РК, больше всего граждан с психическими расстройствами в Карагандинской области.

В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали вероятность весеннего обострения у психически нездоровых людей.

В социальных сетях регулярно публикуются видео, демонстрирующие неадекватное поведение людей. На одном из них мужчина в столичном ЖК кидает тяжелые предметы с балкона на прохожих. В другом случае — в Караганде обнаженный мужчина бегает по улице и нападает на женщину. На днях алматинцы сняли на видео неадекватного мужчину, который с кулаками бросается на прохожих.