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    17:24, 14 Май 2024 | GMT +6

    В каких случаях людей с психическими отклонениями ждет принудительное лечение

    Психбольница
    Фото: freepik.com

    В Министерстве здравоохранения РК рассказали, в каких случаях людей с психическими расстройствами забирают на принудительное лечение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Периодичность и сроки наблюдения, обязательный минимум и кратность диагностических исследований при социально-значимых заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению профильными специалистами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи определены согласно приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 октября 2020 года ҚР ДСМ-149/2020. Права лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями) регламентированы статьей 163 Кодекса. Также, в соответствии со статьей 170 Кодекса, принудительные меры медицинского характера применяются по решению суда в отношении лица с психическим расстройством, совершившего общественно опасные деяния, по основаниям и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Как отметили в Минздраве, принудительные меры медицинского характера осуществляются в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья лицам с ППР в виде:

    • принудительного наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях;
    • принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа;
    • принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа;
    • принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

    — Длительность и алгоритм лечения определяется исключительно лечащим врачом, исходя из специфики болезни, индивидуальных особенностей организма и восприимчивости к терапии. Диагностика и лечение с указанным диагнозом осуществляется в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи, правилами оказания медицинской помощи, а также клиническими протоколами, — говорится в ответе.

    Напомним, по информации Минздрава РК, больше всего граждан с психическими расстройствами в Карагандинской области.

    В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали вероятность весеннего обострения у психически нездоровых людей.

    В социальных сетях регулярно публикуются видео, демонстрирующие неадекватное поведение людей. На одном из них мужчина в столичном ЖК кидает тяжелые предметы с балкона на прохожих. В другом случае — в Караганде обнаженный мужчина бегает по улице и нападает на женщину. На днях алматинцы сняли на видео неадекватного мужчину, который с кулаками бросается на прохожих.

    Теги:
    Здравоохранение Казахстан Здоровье Минздрав РК Ментальное здоровье
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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