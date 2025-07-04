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    10:45, 04 Июль 2025 | GMT +5

    В каких случаях квазигоссектор может участвовать в бизнесе

    Перечень условий и процедур возможного участия государства в предпринимательской деятельности определен Предпринимательским кодексом. Имеется 5 оснований участия государства в предпринимательской деятельности. Об этом сообщил Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ответе на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    бизнесмены предприниматели
    Фото: pixabay

    Глава Правительства напомнил, что одним из ключевых принципов взаимодействия государства и субъектов предпринимательства является ограниченное участие государства в предпринимательстве.

    - Перечень условий и процедур возможного участия государства в предпринимательской деятельности определен Предпринимательским кодексом. На сегодня имеется 5 оснований участия государства в предпринимательской деятельности, которые связаны с развитием экономики страны, повышением ее конкурентоспособности, обеспечением национальной безопасности и социальными гарантиями граждан страны, - отметил Олжас Бектенов.

    Государство участвует в предпринимательской деятельности в следующих случаях:

    1. отсутствие иной возможности обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства или защиты интересов общества; 
    2. использование и содержание государственных стратегических объектов; 
    3. осуществление деятельности в государственной монополии; 
    4. отсутствие либо низкий уровень развития конкуренции; 
    5. осуществление деятельности ранее созданными госпредприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами.

    Вместе с тем, по словам Олжаса Бектенова, на некоторых товарных рынках появляются субъекты частного предпринимательства, соответственно, дальнейшее присутствие государства в экономике в лице ранее созданных предприятий выглядит нецелесообразным.

    - Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с заинтересованными госорганами и организациями проведена работа по пересмотру указанных оснований, по итогам которой выработана позиция по исключению подпункта 5) пункта 1 статьи 192 ПК и дополнению данной статьи пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых принадлежат государству, и аффилированные с ними лица, в том числе осуществляющие деятельность по основаниям, указанным в подпунктах 1) – 4) части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляют предпринимательскую деятельность на основании перечня видов деятельности, указанного в пункте 1 настоящей статьи, - поясняется в ответе.

    Отмечается, что поправки рассматриваются в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов» (находится на рассмотрении Сената Парламента).

    Кроме того, указанные законодательные изменения позволят существенно снизить долю участия государства в экономике, что будет способствовать созданию благоприятных условий для развития частного предпринимательства, конкуренции и экономики страны в целом.

    Ранее мы писали, кому предоставляются гранты на развитие социального предпринимательства в Казахстане. 

    Теги:
    Депутаты Предпринимательство и власть Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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