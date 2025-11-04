В каких случаях казахстанцам заочно назначают инвалидность

При установлении инвалидности специалисты оценивают ограничение жизнедеятельности, вызванное стойким нарушением функций организма. Об этом сообщил главный эксперт управления медико-социальной экспертизы Комитета соцзащиты Жасулан Ульмесеков.

— Полнота и объем медицинского обследования, а также обоснованность направления граждан на медико-социальную экспертизу обеспечиваются председателем врачебно-консультационной комиссии медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, — поясняет эксперт.

Медико-социальную экспертизу проводят как в очной, так и в заочной форме. В очном случае человек приходит в отдел МСЭ.

— В заочно-проактивном формате заключения ВКК по состоянию здоровья заявителей поступает в отдел МСЭ через информационную систему, что исключает необходимость присутствия граждан на экспертизе. Далее документы для проведения экспертизы в заочном формате направляются в обезличенном виде трем экстерриториальным специалистам МСЭ. Это означает, что эксперты не знают, кому именно, из какого региона принадлежат представленные материалы, — отмечает Ульмесеков.

Заочное освидетельствование применяют при онкологических заболеваниях, туберкулезе, врожденных и приобретенных анатомических дефектах, ряде психических заболеваний, сахарном диабете I типа у детей, мукополисахаридозе у детей, стойко выраженных параличах, а также при глубоких порезах одной или более конечностей.

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2025 года действует упрощенный механизм для отдельных нозологий — ампутации конечностей, синдрома Дауна и мукополисахаридоза.

— Специалист МСЭ не только принимает решения по установлению группы инвалидности, но и разрабатывает индивидуальную программу абилитации и реабилитации для лица с инвалидностью, — отмечают в ведомстве.

Ранее в ведомстве подсчитали, что в Казахстане проживает 743,9 тысяч людей с особыми потребностями.