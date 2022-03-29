В каких сферах работают американские и европейские компании в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане количество действующих юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранным участием стран-участниц ЕС, США и Соединённого Королевства на конец февраля текущего года составило почти 3,6 тыс., или 14,1% от всех иностранных компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В частности, на страны Европейского Союза (ЕС) приходилось 2,8 тыс. компаний в секторе, или 11%, на США — 418, на Великобританию — 369. Среди стран ЕС больше всего действующих в РК компаний — из Германии (636), Нидерландов (529) и Кипра (252).

Из 3,6 тыс. действующих компаний с участием ЕС, США и Соединённого Королевства 3,2 тыс. приходилось на малые предприятия, 180 — на средние, 173 — на крупные.

Примечательно, что если доля малых компаний с участием ЕС, США и Соединённого Королевства составила лишь 13,1% от всех малых иностранных предприятий, действующих в РК, то на долю средних приходилась половина предприятий, а на долю крупных — сразу почти две трети (65,8%).

То есть фактически каждая вторая средняя и две из трёх крупных иностранных компаний в РК — это предприятия с участием ЕС, США или Великобритании.

Наибольшее количество предприятий с участием стран-участниц ЕС, а также США и Соединённого Королевства работали в РК в сфере торговли: 949 компаний. Далее идут профессиональная, научная и техническая деятельность (481), а также финансовая и страховая деятельность (317).

Кроме того, значительная часть предприятий действовала в сфере обрабатывающей промышленности (220), транспорта и складирования (193), а также строительства (165).