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В каких  регионах появится больше всего комфортных школ

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Февраля 2023, 13:00
В каких  регионах появится больше всего комфортных школ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В каких регионах появится больше всего комфортных школ и кто будет отвечать за качество строительства? Об этом рассказал председатель правления АО «SK-Construction» Маулен Айманбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопрос журналистов, председатель правления АО «SK-Construction» Маулен Айманбетов отметил, при строительстве школ будут применяться отечественные строительные материалы. Также закреплена ответственность исполнителя закупать мебель у отечественного товаропроизводителя.

«В договарах пропишем 15% штрафа генподрядчику, если он не применял местные строительные материалы. Мы будем отвечать за качество школ», - прокомментировал Маулен Айманбетов.

То есть, предусмотрено 15% штрафа за использование зарубежного технологического оборудования, в том числе школьной мебели.

По его словам, вне зависимости от того, где построят «комфортные школы», в городе, мегаполисе, в селе – оснащение везде будет одинаковое.

Больше всего школ появятся в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областях, в городах Шымкент, Астана и Алматы. Остальные школы будут равномерно распределены по всему Казахстану, включая малые города.

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта «Комфортная школа» выделят 2,6 трлн тенге.


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