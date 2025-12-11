В каких регионах Казахстана больше всего вакансий

По сравнению с предыдущим месяцем общее количество вакансий сократилось на 23%, в том числе по вакансиям, требующим квалификации — на 26%. В свою очередь соискатели опубликовали 101,3 тысячи резюме, что на 11% меньше, чем в октябре.

Несмотря на общее снижение количества вакансий в ноябре, в ряде отраслей наблюдалась положительная динамика. Например, в горнодобывающей промышленности число вакансий увеличилось на 26% (+344 ед.) и достигло 1,7 тысячи единиц, в сфере административной деятельности — на 19% (+368 ед.) до 2,3 тысячи, в сельском хозяйстве — на 11% (+828 ед.) до 8,3 тысячи, а в отрасли предоставления услуг по проживанию и питанию — на 2% до 1,8 тысчи вакансий.

Наиболее значительное сокращение количества вакансий пришлось на сферу предоставления услуг по развлечению и отдыху — на 55% (-3 тыс. ед.) до 2,4 тыс., государственное управление — на 40% (-3,4 тыс. ед.) до 5,2 тыс., энергетику — на 38% (-1,5 тыс. ед.) до 2,4 тыс. вакансий. В других отраслях снижение было более умеренным.

Как отмечают в Минтруда, снижение количества вакансий связано с сезонным фактором — прежде всего за счет уменьшения потребности в работниках котельных установок после укомплектования персонала на предприятиях различных отраслей экономики в связи с наступлением отопительного сезона.

В региональном разрезе в ноябре снижение количества вакансий коснулось всех областей за исключением Жетысу (+11%, до 2,7 тысячи ед.). Наибольшее сокращение зафиксировано в Западно-Казахстанской (-4,7 тыс., до 3,7 тыс.), Жамбылской (-3,8 тыс., до 5 тыс.) и Атырауской (-2,5 тыс., до 4 тыс.) областях — на 124%, 75% и 61% соответственно.

Лидерами по числу размещенных вакансий стали:

Туркестанская область (11,1 тыс.); Астана (9,3 тыс.); Алматы (7,2 тыс.).

На их долю в сумме пришлось более четверти всех вакансий, опубликованных в ноябре.

Наиболее востребованными профессиями являлись:

медицинская (ий) сестра/брат — 1,9 тыс.; санитар (-ка) — 1,8 тыс.; воспитатель и водитель автомобиля — по 1,5 тыс. вакансий.

В ноябре в среднем наиболее высокие уровни заработной платы предлагались главным строителям (от 640 тыс. тенге и выше), начальникам производственных участков (от 595 тыс. тенге) и авиационным диспетчерам (от 568 тыс. тенге и выше). В свою очередь, самые высокие ожидания по заработной плате отмечались у соискателей на позиции пилота (в среднем 1,9 млн тенге), руководителя IT-подразделения в коммерческих организациях и главного геолога (примерно по 1,2 млн тенге).

Таким образом, в ноябре 2025 года на Enbek.kz продолжилось снижение активности как работодателей, так и соискателей, что в первую очередь связано с сезонными корректировками. При этом отраслевая и квалификационная структура спроса и предложения существенно не изменились, заключили в Минруда.

Ранее сообщалось, как безработные казахстанцы могут бесплатно подтвердить квалификацию.